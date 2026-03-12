Kuvendi rrëzoi kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Ballukut, reagon ambasada gjermane
Ambasada gjermane reagoi sot pas votimit në seancën e sotme në Kuvendin e Shqipërisë ku u rrëzua kërkesa e Prokurorisë së Posaçme për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku.
Sipas ambasadës, përparimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian mbetet i lidhur ngushtë me efektivitetin e drejtësisë ndaj korrupsionit, ndërsa shtoi se politika duhet ta garantojë këtë proces, raporton euronews.al.
“Ambasada Gjermane deklaron se Gjermania mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në përputhje me dëshirën e shqiptarëve.
Kusht i domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë.
Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që ta garantojë këtë proces”, thuhet në reagim.