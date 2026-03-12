Kuvendi pritet të vendosë lidhur me imunitetin e Ballukut, Ambasada britanike: Imuniteti parlamentar nuk duhet të pengojë llogaridhënien para ligjit
Kuvendi pritet të vendosë sot lidhur me imunitetin e Belinda Ballukut, ndërkaq lidhur me këtë ka reaguar edhe Ambasada Britanike në Tiranë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ambasada thekson rëndësinë e ruajtjes së sundimit të ligjit dhe pavarësisë së gjyqësorit, duke nënvizuar se imuniteti parlamentar duhet të mbrojë proceset demokratike, por nuk duhet të shndërrohet në pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit.
“Ambasada Britanike thekson rëndësinë e ruajtjes së sundimit të ligjit dhe pavarësisë gjyqësore, dhe njeh progresin e Shqipërisë në reformën gjyqësore që nga viti 2016, përfshirë krijimin e SPAK-ut.
Ekzekutivi, Gjyqësori dhe Legjislativi mbeten partnerë të barabartë në mbështetjen e këtij progresi si pjesë e qëllimit të Shqipërisë për arritjen e anëtarësimit në BE.
Ndërsa imuniteti parlamentar duhet të mbrojë proceset demokratike, ai nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
Official statement regarding the latest developments in Albania.
Deklaratë zyrtare mbi ngjrjet e fundit në Shqipëri. pic.twitter.com/Bol942uiEl
— UK in Albania (@UKinAlbania) March 12, 2026