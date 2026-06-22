Kush është Andy Burnham, kryeministri i ardhshëm i mundshëm i Britanisë?
Andy Burnham ka kandiduar dy herë pa sukses për udhëheqjen e Partisë Laburiste në pushtet në Britani.
Tani fitorja e tij vendimtare në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare e vendos atë jo vetëm në prag të këtij qëllimi, por edhe të hyrjes në Downing Street si kryeministër.
Burnham ka qenë për nëntë vjet kryetar bashkie i Manchesterit, ku ai kultivoi një imazh aktivizmi.
Me një vend në Parlament që përfaqëson Makerfield , në Anglinë veriperëndimore, Burnham do të ketë nevojë për mbështetjen e 80 ligjvënësve të tjerë laburistë për të sfiduar lidershipin ndaj kryeministrit të vendit, Keir Starmer.
Mbështetësit e shohin Burnham — i cili në Manchester fitoi nofkën "mbreti i Veriut" për mbrojtjen e zonës gjatë pandemisë Covid-19 — si shpëtimtarin e mundshëm të Partisë Laburiste kundër partisë populiste të krahut të djathtë Reform UK, të udhëhequr nga Nigel Farage.
Burnham lindi në Liverpool në vitin 1970. Ai u rrit në Culcheth, një fshat në Cheshire jo shumë larg Makerfield.
Me prejardhje irlandeze, ai ndoqi shkolla shtetërore katolike romake, shkruan New York Times.
Burnham fitoi një vend për të studiuar anglisht në Universitetin e Cambridge dhe pas diplomimit, ndoqi një rrugë të njohur drejt famës politike, fillimisht si studiues për Tessa Jowell, një ligjvënëse në jug të Londrës, dhe më pas si këshilltar i sekretarit të atëhershëm të kulturës Chris Smith.
Ndërsa ishte në Cambridge, ai takoi Marie-France Van Heel, e cila kishte lindur në Holandë, dhe më vonë ata u martuan dhe patën tre fëmijë.
Pasi fitoi zgjedhjet në vitin 2001, duke përfaqësuar Leigh, një distrikt verior afër vendit ku u rrit, ai u bë ministër i ri në qeverinë e re laburiste të Tony Blair.
Ai u ngrit në detyrë në kabinet nën Gordon Brown dhe shërbeu si sekretar kryesor i Thesarit, si sekretar për kulturën, median dhe sportin, dhe më pas si sekretar i shëndetësisë.
Pasi Partia Laburiste humbi zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2010, Burnham kandidoi për kryetar të partisë, duke u renditur i katërti.
Në vitin 2015 ai u përpoq përsëri, vetëm për të humbur ndaj kandidatit të krahut të majtë Jeremy Corbyn, në ekipin e të cilit shërbeu më vonë.
Në vitin 2017, Burnham u largua nga Parlamenti pasi vendosi se e ardhmja e tij ishte jashtë Westminsterit dhe u zgjodh kryetar bashkie i Manchesterit.
Ndoshta kritika më e vazhdueshme e drejtuar kundër tij, është se ai është politikisht i ndryshueshëm.
Gjatë një interviste të kohëve të fundit, Burnham tha se Britania kishte qenë "në rrugën e gabuar për 40 vjet". /Telegrafi/