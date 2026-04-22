Kusari-Lila pret homologun turk, diskutohet zgjerimi i marrëveshjes së tregtisë së lirë mes Kosovës dhe Turqisë
Ministrja e Industrisë, Mimoza Kusari-Lila ka pritur në takim ministrin e Tregtisë së Turqisë, Omer Bolat, në vizitën e tij të parë zyrtare gjatë këtij mandati.
Gjatë takimit, palët vlerësuan marrëdhëniet e mira ndërmjet dy vendeve dhe theksuan rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit strategjik.
“Kosova dhe Turqia janë dy vende mike dhe bashkëpunimi ynë strategjik në fushën e sigurisë, diplomacisë, ekonomisë dhe shumë fusha tjera, po zgjerohet dhe forcohet me bashkëpunime të reja”, ka deklaruar ministrja.
Ajo theksoi se shkëmbimet tregtare kanë shënuar rritje, sidomos në eksportet nga Kosova, por mbetet sfidë niveli më i lartë i importeve nga Turqia.
“Kemi ende punë për të bërë pasi importet vazhdojnë të jenë në masë më të larta. Ky deficit nga ana e Kosovës kërkon qasje të re dhe më shumë fokus në zhvillimin e prodhimit dhe tërheqjen e investimeve turke në sektorin e prodhimit”, thuhet në njoftim.
Një ndër temat kryesore ishte edhe zgjerimi i Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë, për të përfshirë sektorin e shërbimeve.
“Duke e marrë parasysh se shkëmbimi tregtar në shërbime ka rritje eksponenciale për Kosovën, u dakorduam që kjo marrëveshje të zgjerohet duke përfshirë edhe tregtinë e lirë në shërbime”, ka theksuar ajo.
Po ashtu, u diskutua për avancimin e bashkëpunimit përmes komisionit të përbashkët ekonomik JETCO dhe për mundësitë në teknologji dhe parqe industriale.
“Kosova ka potencial të madh, sidomos në kapitalin njerëzor. Prandaj, bashkëpunimi ynë duhet të zgjerohet edhe në shërbime, inovacion dhe investime strategjike”, ka përfunduar Kusari-Lila. /Telegrafi/