Kurti tregon se mbrëmë iu ka shkruar sms Hamzës dhe Abdixhikut
Kryeministri dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se është vazhdimisht në komunikim me partitë opozitare për çështjen e propozimeve të Feride Rushitit dhe Hatixhe Hoxhës për presidente, por sipas tij nga opozita nuk ka marrë përgjigje.
Kurti i bëri këto komente në një konferencë për media, kur u pyet nëse ka pasur konsultime me opozitën lidhur me emrat e propozuar.
Ai tha se propozimi i dy kandidateve mbrëmë ka ndodhur si pasojë e paqartësisë rreth afatit të fundit – nëse ishte mbrëmë apo sonte.
“Mbrëmë rreth orës 21:00 ju kam shkruar Bedri Hamzës dhe Lumir Abdixhikut, nuk më kanë kthyer përgjigje. Ata kurrë nuk kanë pasur interesim të komunikojnë me mua”, është shprehur Kurti.
Në këtë kontekst, Kurti ka theksuar se në qeverinë e tij nuk ka përndjekje ndaj liderëve opozitarë me polici, siç thotë se ka ndodhur ndaj tij në të kaluarën.
“Keni një kryeministër që vazhdimisht kërkon takime me krerët e opozitës, ata jo që nuk përgjigjen por refuzojnë të kthejnë edhe mesazhet telefonike”, ka deklaruar ai./Telegrafi/