PDK me ndryshime në listën zgjedhore, kush u hoq nga lista e 28 dhjetorit 2025 dhe cilët janë emrat e rinj për 7 qershor 2026
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka publikuar listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e 7 qershorit 2026, e cila rezulton me ndryshime në përbërje krahasuar me listën me të cilën kjo parti garoi në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.
Krahasimi i dy listave (28 dhjetor 2025 dhe 7 qershor 2026) tregon se një numër kandidatësh të mëparshëm nuk janë më pjesë e garës, ndërsa në listën e re janë futur edhe emra që nuk figuronin në listën e dhjetorit.
Kush ishte në listën e 28 dhjetorit 2025, por nuk është më në listën për 7 qershor 2026
Kujtim Gashi; Ferat Shala; Besim Hasani; Besim Ilazi; Besiane Musmurati; Idriz Vehapi; Antigona Berisha; Gazmend Maliqaj; Riad Rashiti; Aurore Osmani Buca; Çelë Gashi; Xhevahir Geci; Luljeta Veselaj Gutaj; Drita Kadriu; Genc Prelvukaj; Arbënesha Kuqi; Melihate Basholli Latifi; Ilir Murtezaj; Shqipe Krasniqi; Amir Ahmeti; Skender Ukaj; Muzafer Shala; Afërdita Saramati; Gëzim Qerimi; Bernard Tahirbegolli; Adonjeta Zymberi Selmani; Burim Bajrami; Hamdi Muhameti; Adem Morina; Bashkim Gllareva; Lulzim Rrustemi; Arta Pantina; Salih Dvorani; Besart Ymeri; Ramize Shala; Hisen Berisha; Adelina Gashi; Albulena Saliuku; Agim Fejzullahi; Aulonë Syla; Haqif Drenica; Shahin Dervishaj; Musli Gucati; Arjanit Çollaku; Elmedina Ballazhi; Adnan Thaqi; Selver Xhelili; Besarta Nurçaj Osmanaj; Fetah Paçarizi; Haxhi Raci; Leutrim Retkoceri; Avni Hasallari; Antigona Gashi; Izmir Zeqiri; Adnan Sogojeva; Valentina Leku Gashi; Linda Nebiu; Sylë Muriqi; Bekim Sopaj; Mustafë Krasniqi; Abelard Tahiri.
Emrat që janë në të dyja listat (28 dhjetor 2025 dhe 7 qershor 2026)
Bedri Hamza; Uran Ismaili; Vlora Çitaku; Enver Hoxhaj; Arben Mustafa; Besa Kabashi Ramaj; Rrahman Rama; Eman Rrahmani; Sala Jashari; Jakup Nura; Ganimete Musliu; Blerta Deliu Kodra; Xhavit Haliti; Përparim Gruda; Elmi Reçica; Ariana Musliu Shoshi; Fadil Demaku; Altin Krasniqi; Eliza Hoxha; Arbnore Salihu; Rashit Qalaj; Hajdar Beqa; Arian Tahiri; Fitim Selimi; Visar Korenica; Nait Hasani; Lulzim Aliu; Shkumbin Demaliaj; Arben Gega; Adriatik Berisha; Artan Behrami; Sami Hoti; Jona Hoxhaj; Kosovare Murseli; Mergim Lushtaku; Mentor Ismaili; Adrijana Latifi; Dafina Broqi; Diana Shehu Devaja; Bekim Haxhiu; Jehonë Jashari Miftari; Agron Paçarizi; Isak Neziri; Qëndrim Kryeziu; Vlora Pireva.
Emrat e rinj në listën e 7 qershorit 2026 (nuk ishin në listën e 28 dhjetorit 2025)
Në listën e 7 qershorit 2026 janë futur këta emra që nuk figuronin në listën e 28 dhjetorit 2025:
Rrustem Mustafa-Remi; Lorik Maxhuni; Kaltrina Lohaj; Faruk Bojaxhiu; Miftar Kurti; Skender Hoxha; Elbasan Osmani; Endra Luzha Pula; Kujtim Demiri; Elvina Syla; Adelina Beqiri Minci; Shkelzen Kastrati; Rrahman Jakupi; Edonjeta Berisha; Fatmir Dervishi; Betim Zllanoga; Xhevdet Pantina; Lumnije Rakaj; Betim Ramadani; Kreshnik Sopi; Naim Telaku; Sara Berisha; Shaip Kadriaj; Begzad Sinani; Flamur Tërshnjaku; Besa Ismaili Ahmeti; Fatmir Ramusholli; Sevdije Hoxha; Sylejman Berisha; Elmi Fazliu; Nderim Mustafa; Fazile Bekteshi; Hysni Muhadri; Shqipe Zenunaj; Lajde Kolgjeraj; Xhafer Hoxha; Ruzhdi Kryeziu; Besim Hoxha; Arta Nallbani; Nasret Hajrizi; Argjent Tasholli; Safete Çitaku; Haki Morina; Ilir Kastrati; Halil Isufi; Valbone Muzaqi; Armend Thaqi; Tringa Bujupi; Alban Kastrati; Ilir Peci; Fehmi Bekteshi; Arjanit Kabashi; Lirije Demiri Sadikaj; Fatos Shala; Abdyl Bajrami; Safete Maliqi Qormemeti; Jetmira Rexhepi-Lika; Labinot Lulaj; Valon Veseli; Erna Murturi; Shaqir Hetemi; Aida Dërguti; Mimoza Veselaj; Fidan Smaili. /Telegrafi/