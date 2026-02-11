Kurti premtoi investime 1 miliard euro në mbrojtje: Do të prodhojmë dronë luftarakë "Made in Kosova"
Albin Kurti, kryeministër i Kosovës tha sot në Kuvend se në mandatin e ardhshëm qeverisësdo të investojnë 1 miliard euro në mbrojtje.
Ai tha se në mandatin e tij të ardhshëm do ta funksionalizojnë fabrikën e municionit dhe do të prodhojnë dronët luftarakë ‘Made in Kosova’.
“Në katër vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të rinj, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do ta funksionalizojmë fabrikën e municionit, do ta zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të prodhojmë dronët luftarakë ‘Made in Kosova’”, ka premtuar Kurti.
Kurti ka folur edhe për procesin e dialogut me Serbinë, duke shtuar se normalizimi është çështje e rregullimit të marrëdhënieve në mes dy shteteve.
Mandatari për formimin e Qeverisë tha se do të vazhdojnë të mbështesin Procesin e Berlinit. /Telegrafi/