Kurti për formimin e institucioneve: Po e presim certifikimin e rezultateve
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka folur për çështjen e koalicioneve dhe formimit të institucioneve.
Kurti në një prononcim të shkurtër për KosovaPress tha se po e presin certifikimin e rezultateve.
“Po e presim certifikimin e rezultateve, faleminderit”, tha shkurtimisht Kurti.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka shpallur rezultatet e zgjedhjeve të 7 qershorit, ku VV ka marrë 47.13%, PDK 19.44%, LDK 16.69% dhe AAK 6.74%.
Top Lajme
Jobs
Real Estate