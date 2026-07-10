Kurti pas takimit me Hamzën: Për Qeverinë përgjegjësia bie mbi LVV-në, për presidentin duhet bashkëpunim i të gjitha partive
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Albin Kurti ka deklaruar se përgjegjësia për formimin e Qeverisë i takon partisë fituese të zgjedhjeve, ndërsa zgjedhja e presidentit kërkon bashkëpunimin e të gjitha forcave politike që kanë siguruar ulëse në Kuvend.
Pas takimit konsultativ me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, Kurti tha se biseda u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe me vullnet për t'i dhënë vendit institucionet e reja.
“Me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza, u takuam së pari në këtë raund të këtyre takimeve, meqenëse është subjekti i dytë nga partitë fituese në këto zgjedhje. E falënderoj kryetarin Hamza. Ishte një takim konstruktiv që kaloi në atmosferë të vullnetit dhe interesimit për t’i dhënë vendit institucione të reja në përputhje me vullnetin e popullit”, deklaroi Kurti, përcjell Telegrafi.
Ai tha se takimi nuk ka prodhuar ende ndonjë marrëveshje konkrete, por e vlerësoi si një hap të rëndësishëm në procesin e konsultimeve.
Hamza pas takimit me Kurtin: PDK mbetet në opozitë, zgjedhja e presidentit kërkon bashkëpunim me LVV-në
“Aktualisht nuk mund të them që kemi ndonjë rezultat konkret apo ndonjë të arritur, por uroj që kjo frymë konstruktiviteti të mbizotërojë dhe, në përputhje me afatet kushtetuese, të arrijmë t’i konstituojmë institucionet dhe vendit t’i japim kryetarin e Kuvendit, kryeministrin dhe presidentin e ri”, u shpreh ai.
Kurti bëri të ditur se konsultimet do të vazhdojnë edhe me subjektet e tjera politike, duke njoftuar se gjatë pasdites do të takohet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku.
“Duhet të jemi optimistë në rrugën përpara. Sot pasdite do ta takoj edhe kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun, dhe shpresoj që tri partitë t’i mbledhim deputetët dhe t’i konstituojmë të gjitha institucionet e legjislaturës së 11-të”, tha ai.
Sipas Kurtit, aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese i vitit 2011 kërkon mbështetjen e 80 deputetëve për zgjedhjen e presidentit, ndërsa ai vlerësoi se LVV-ja, PDK-ja dhe LDK-ja së bashku kanë numra të mjaftueshëm për ta realizuar këtë proces.
Ai shprehu keqardhje që kryetari i Aleancës, Ardian Gjini nuk pranoi të zhvillojë një takim konsultativ.
“Kur i mblodha numrat e deputetëve nuk thashë plus shtatë, pasi kryetari i Aleancës nuk e ka parë të domosdoshme dhe të rëndësishme të takohet me mua. Mendoj që do të duhej të takohej. Nuk është në rregull që një parti e respektuar si AAK të mos takohet me mua. Andaj më duhet të them 93 në vend që të them 100 deputetë”, deklaroi Kurti.
Lideri i LVV-së theksoi se përgjegjësia për formimin e Qeverisë është e partisë fituese, ndërsa për zgjedhjen e presidentit nevojitet konsensus më i gjerë politik.
“Nëse unë, si fitues i zgjedhjeve, kam përgjegjësi për formimin e Qeverisë, zgjedhja e presidentit nuk është përgjegjësi vetëm e partisë fituese, por është menduar të ndodhë në bashkëpunim me të tjerët. Prandaj, si pikënisje do të kishim një figurë konsensuale, dikë që nuk është pjesë e asnjë partie politike dhe që ka vlera të dëshmuara kombëtare dhe institucionale. Për qeverisjen përgjegjësia bie mbi ne, ndërsa për presidentin përgjegjësia bie mbi të gjithë ne”, theksoi ai.
Në fund, Kurti tha se aktualisht procesi ndodhet në fazën e konsultimeve me partitë parlamentare dhe se synimi i LVV-së është që krahas zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit dhe formimit të Qeverisë, të arrihet marrëveshje edhe për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. /Telegrafi/