Kurti para takimit me Abdixhikun: Gjithçka për presidentin merret vesh për pak ditë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se po vazhdojnë përpjekjet për të përmbyllur me sukses sfidën e zgjedhjes së presidentit, duke theksuar nevojën për një kandidat që siguron 80 vota në Kuvend.
“Po i vazhdojmë përpjekjet për të përmbyllur me sukses edhe sfidën e zgjedhjes së presidentit. Na duhet kandidati apo kandidatja që siguron 80 vota në sallë. Pas takimit me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza, po takohemi edhe me kryetarin e LDK-së. Gjithçka do të merret vesh, brendapak ditësh” tha Kurti.
Ky do të jetë takimi i dytë për këtë temë, pasi Kurti dhe lideri i LDK-së u takuan edhe javën e kaluar për të diskutuar gjetjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit.
Sipas afateve kushtetuese, data e fundit për zgjedhjen e presidentit është 5 marsi, përndryshe vendi do të përballet me zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. /Telegrafi/