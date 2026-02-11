Kurti nisi fjalimin me procesin gjyqësor në Hagë: Barazimi mes drejtuesve të UÇK-së dhe regjimit gjenocidal është shtrembërim faktik e historik
Mandatari për formimin e Qeverisë së Kosovës, Albin Kurti para deputetëve të Kuvendit të Kosovës tha se këto dy seanca po mbahen pasdite pasi në Hagë po mbahen seancat e fundit të procesit gjyqësor ndaj drejtuesve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi.
Ai tha se kërkesa e Prokurorisë për dënim prej 45 vitesh burgim për secilin kur përfshihen edhe pretendimet për krimet kundër njerëzimit është orvatje që bie ndesh me të vërteten dhe mohon kontekstin historik dhe politik të luftës çlirimtare, raporton Telegrafi.
“Qëndrimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës që unë e drejtoj është i qartë. Në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullsisë civile shqiptare. E ato iu ka kryer regjimi i Jugosllavisë nën Millosheviqin. Kjo është e dokumentuar dhe e njohur ndërkombëtarish.
Barazimi mes drejtues të UÇK-së dhe regjimit gjenocidal është i paqëndrueshëm, është shtrembërim faktik e historik”, tha ai.
Kurti tutje paraqiti ekspozenë për mandatin e tij të ardhshëm qeverisës.
Ai tha se gjatë mandatit të kaluar kanë ndërtuar një Kosovë më të drejtë dhe më fortë, raporton Telegrafi.
Sipas tij, vendi ka pasur rritjen më të madhe ekonomike në rajon.
“...Projektojmë që sivjet që Bruto Produkti Vendor të arrijë në 12 miliardë euro. Ndërsa, për herë të parë në mandatin e ardhshëm Bruto Produkti Vendor për kokë banori në Kosovë do të tejkalojë vlerën prej 10 mijë euro”, tha ai.
Kurti më tej foli edhe për inflacionin, ku tha se Kosova është vendi me shkallën më të ultë me inflacion pas Shqipërisë.
Ai po ashtu përmendi rritjen e pagës minimale, shtesat, pensionet, etj.
“Rritjen ekonomike nuk e kemi mbajtur në shtet, por e kemi shpërndarë në popullsi”, tha ai.
Kurti theksoi tutje se gjatë mandatit të ardhshëm do të dyfishohen shtesat për fëmijë. “Pra nga 0 sa i gjetëm në 45, dhe mandatin e radhës nga 45 në 90 euro për fëmijë, për familjet me tre e më shumë fëmijë”, tha ai.
Kurti theksoi se do të rriten edhe shtesat për nënat e reja, lehonat në 500 euro në muaj për gjashtë muaj. /Telegrafi/