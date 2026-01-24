Kurti kujton masakrën e Rakovinës: U vranë vetëm pse ishin shqiptarë
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka kujtuar përvjetorin e 27-të të masakrës së Rakovinës. Tha se më 24 janar 1999, në Rakovinë të Gjakovës, policia e Serbisë vrau pesë civilë të paarmatosur, vetëm pse ishin shqiptarë.
“Besimi ishte 12 vjeç, e Haxhiu vetëm 11. Dy vëllezërit po udhëtonin me babanë e tyre, Shaban Kelmendin. Ata u qëlluan për vdekje. Bashkë me ta u ekzekutuan edhe çifti Hysen dhe Sanije Kurti nga fshati Cërmjan. Ata po lëviznin me një traktor dhe rimorkio, mbi të cilin forcat e armatosura serbe shtinë me rafale automatike”, shkroi Kurti në përkujtim të kësaj dite.
Ai thotë se sot, 27 vjet pas, këta fëmijë e këta qytetarë kujtohen me dhimbje të thellë dhe nderim të përhershëm.
“Kujtimi i Besimit dhe Haxhiut na rikujton dhunën serbe në Kosovë mbi trupat e fëmijëve, mbi familje të tëra, mbi jetë që nuk patën mundësi të mbroheshin. Kujtojmë për të mos lejuar që e vërteta të zbehet dhe që krimet të mbesin pa emër e pa përgjegjësi”, ka shkruar tutje Kurti.
Ai shtoi se dhimbja e familjeve të tyre është plagë e shoqërisë, ndërsa kujtesa kolektive është zotim për drejtësi.
“Republika e Kosovës i kujton sot viktimat e Masakrës së Rakovinës dhe nuk i harron kurrë krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin e kryer nga Serbia në Kosovë. Lavdi të rënëve për liri!”, ka shkruar Kurti, derisa kujtoi këtë masakër në përvjetorin e 27 të saj.