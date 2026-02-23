Çështja e presidentit, po mbahet takimi Kurti - Abdixhiku
Në sallën N204 në Kuvendin e Kosovës, ka nisur takimi ndërmjet kryeministrit, njëherësh kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.
Gjatë hyrjes për në Kuvend, Kurti u pyet se cila është oferta e tij karshi Abdixhikut, ai tha: “Tash do të fillojmë takimin e bisedimeve e mandej shohim”.
Fokus i diskutimit do të jetë zgjedhja e presidentit, derisa po afrohen afatet kushtetuese.
Ndërkaq, Kurti një ditë më parë është takuar edhe me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza. /Telegrafi/
