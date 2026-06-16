Kurrë më nuk do të mund të bëhet kryeministër hungarez, reagon Orban
Parlamenti hungarez ka miratuar të ashtuquajturin “Lex Orban”, një ndryshim ligjor që kufizon mandatin e kryeministrave në maksimum tetë vjet.
Ky vendim në praktikë do ta pengonte ish-kryeministrin Viktor Orban që të rikthehej përsëri në postin e kryeministrit.
Pas miratimit të ligjit, Orban reagoi duke thënë se e pranon përgjegjësinë për situatën politike dhe se nuk do të japë ende një përgjigje të drejtpërdrejtë nëse do të largohet nga drejtimi i partisë së tij.
Ai ka deklaruar se do të vazhdojë të mbështesë atë që e konsideron të mirë për vendin, ndërsa do të kundërshtojë vendimet që sipas tij nuk janë në interes të Hungarisë, raportojnë mediat.
Ligji vjen pas një periudhe të gjatë të sundimit politik të Orbanit dhe lë të hapur mundësinë që ai të mos rikthehet më në krye të qeverisë hungareze.
Orban ka qenë një nga figurat më të fuqishme politike në Evropën Qendrore, ndërsa qeverisja e tij është shoqëruar me debate të mëdha me Bashkimin Evropian për çështje si sundimi i ligjit, drejtësia dhe politikat kombëtare. /Telegrafi/