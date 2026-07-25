“Kur vazhdon, gjithçka bëhet më mirë”, Jennifer Lopez feston 57-vjetorin me një mesazh që ngjalli reagime pas divorcit nga Ben Affleck
Jennifer Lopez festoi 57-vjetorin e lindjes me një postim në Instagram që shumë ndjekës e interpretuan si një mesazh për jetën e saj pas divorcit nga Ben Affleck.
Këngëtarja dhe aktorja publikoi një video ku shfaqet e ulur në sediljen e pasagjerit të një automjeti, e veshur me një fustan të bardhë me rripa të hollë.
Me flokët që i valëviteshin nga era, Lopez buzëqeshte para kamerës, ndërsa postimin e shoqëroi me fjalët: “Kur vazhdon, gjithçka thjesht bëhet më mirë”.
Mesazhi u publikua vetëm pak ditë pas datës që do të kishte shënuar përvjetorin e katërt të martesës së saj me Ben Affleck, duke nxitur spekulime se artistja po i referohej kapitullit të ri të jetës së saj, shkruan DailyMail.
Në intervista të mëparshme, Lopez ka folur hapur për ndryshimet që ka përjetuar vitet e fundit.
Në një bisedë për People, ajo u shpreh se ndihet një person krejtësisht ndryshe nga pesë vite më parë, duke theksuar se rritja e saj nuk ka qenë vetëm në aspektin e bukurisë, por edhe në zhvillimin e brendshëm.
“Ndihem shumë më e vetëdijshme për veten dhe më e realizuar. Kjo është ajo që kontribuon në bukurinë e vërtetë”, është shprehur ajo, duke shtuar se vitet e kanë ndihmuar të ndihet më e sigurt dhe më rehat me veten.
Pak ditë më parë, Jennifer ndau edhe momente nga një udhëtim për ditëlindje me motrën e saj, Lynda Lopez, duke publikuar fotografi nga festimet e tyre dhe duke shkruar se një udhëtim i përbashkët për ditëlindje është “gjithmonë një ide e mirë”.
Lopez dhe Affleck rikthyen romancën e tyre në vitin 2021, gati dy dekada pas ndarjes së parë, dhe u martuan në vitin 2022.
Marrëdhënia e tyre përfundoi me divorc, ndërsa postimi i fundit i këngëtares duket se sinjalizon se ajo po e përqafon me optimizëm këtë fazë të re të jetës së saj. /Telegrafi/