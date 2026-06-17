Kur hyn në fuqi marrëveshja SHBA-Iran?
Që nga e diela janë raportuar pikëpamje të ndryshme mbi kohën kur do të hyjnë në fuqi dispozitat e kuadrit ligjor SHBA-Iran për t'i dhënë fund luftës.
Ja çfarë dihet:
A është nënshkruar marrëveshja?
Marrëveshja u nënshkrua tashmë "elektronikisht” nga Donald Trump, JD Vance dhe kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, të dielën, siç zbuloi zëvendëspresidenti.
Ghalibaf do të marrë pjesë gjithashtu në nënshkrimin fizik në Zvicër të dielën, sipas zëvendësministrit të jashtëm të Iranit.
Trump tha se "ndoshta do të jetë larguar deri atëherë", duke shtuar se zëvendëspresidenti JD Vance tashmë “ishte gati për këtë".
Çfarë kanë thënë udhëheqësit?
Donald Trump fillimisht tha se Ngushtica e Hormuzit do të rihapej menjëherë, por më pas u tërhoq dhe tha se do të hapej të premten.
Megjithatë, dje, ai tha se anijet tashmë po lëviznin nëpër rrugën ujore.
Duket se provat konfirmojnë se disa po lëvizin vërtet, por jo shumë.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, sugjeroi gjithashtu që memorandumi i mirëkuptimit do të zbatohej menjëherë.
"Çdo sulm i regjimit sionist ndaj Libanit nga kjo pikë e tutje dhe vazhdimi i pushtimit të tokës libaneze nga tani e tutje... është një shkelje e Memorandumit të Mirëkuptimit", tha ai.
Cila është situata ligjore?
Analisti ushtarak, Michael Clarke, tha se një nënshkrim virtual - ashtu si një nënshkrim i menjëhershëm - është "i ligjshëm" dhe për këtë arsye pjesë e së drejtës ndërkombëtare vetëm kur depozitohet në OKB.
Ai vëren se pika 14 e Memorandumit të Mirëkuptimit prej 14 pikash thotë se marrëveshja përfundimtare do të miratohet me një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. /Telegrafi/