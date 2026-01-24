Kur fëmijët e vegjël prekin organet gjenitale: Pse ndodh kjo dhe si duhet të reagojnë prindërit
Specialistët shpjegojnë se kjo sjellje është shpesh pjesë normale e zhvillimit dhe tregojnë si të vendosen kufijtë pa turp, frikë apo ndëshkim
Shumë prindër shqetësohen kur vërejnë se fëmija i tyre i vogël prek organet gjenitale. Shfaqen ndjenja parehatie, frikë se bëhet fjalë për diçka “të papërshtatshme”, madje edhe ndjenjë faji, sepse nuk dimë si të reagojmë. Megjithatë, specialistët janë të një mendimi: në shumicën e rasteve, kjo është një fazë krejtësisht normale dhe e pritshme e zhvillimit të fëmijës.
Fëmijët e vegjël janë natyrshëm kureshtarë. Ashtu siç eksplorojnë gishtat, këmbët apo barkun, ata zbulojnë edhe pjesë të tjera të trupit, përfshirë organet gjenitale. Mjekët pediatër shpjegojnë se kjo sjellje shfaqet më shpesh nga mosha dy deri në pesë vjeç, veçanërisht gjatë periudhës së heqjes së pelenave ose mësimit të përdorimit të tenxheres, kur pjesët intime janë më të ekspozuara dhe më shumë në vëmendjen e fëmijës.
Fëmija vëren se prekja e asaj zone mund të sjellë një ndjesi të këndshme ose qetësuese dhe, për këtë arsye, e përsërit sjelljen.
E rëndësishme të dihet: kjo nuk është sjellje seksuale
Edhe pse për të rriturit mund të duket shqetësuese, prekja e organeve gjenitale te fëmijët e vegjël nuk është masturbim dhe nuk ka asnjë prapavijë seksuale. Psikologët e fëmijëve theksojnë se në këtë moshë, fëmija nuk ka qëllime, mendime apo emocione seksuale. Bëhet fjalë për eksplorim trupor dhe vetëqetësim, pa kuptuar ende normat shoqërore që ne, të rriturit, i marrim si të mirëqena.
Pikërisht për këtë arsye, reagimi i prindërve është vendimtar, sepse ndikon drejtpërdrejt në mënyrën se si fëmija do ta perceptojë trupin e vet, ndjenjat dhe kufijtë personalë, transmeton Telegrafi.
Si duhet të reagojmë dhe çfarë duhet shmangur
Specialistët këshillojnë që fëmija të mos turpërohet, qortohet apo ndëshkohet për këtë sjellje. Reagimet negative mund t’i përcjellin mesazhin se trupi është diçka “e keqe” ose “e turpshme” dhe, paradoksalisht, ta shtyjnë fëmijën që ta përsërisë sjelljen edhe më shpesh nga kureshtja ose nevoja për vëmendje.
Në shtëpi, shpesh është më e mira të mos i kushtohet rëndësi e tepruar. Në shumicën e rasteve, sjellja zhduket vetvetiu nëse nuk dramatizohet.
Në situata gjysmë-publike ose publike, si në mbledhje familjare, në kënd lojërash apo në çerdhe, mjekët pediatër rekomandojnë largim i vëmendjes pa reagim të ashpër. Mund t’i ofrojmë fëmijës një lodër, vizatim, lojë me kuba apo një aktivitet tjetër që i angazhon duart. Nëse sjellja vazhdon, ndonjëherë mjafton që ne të mos reagojmë me nervozizëm.
Mësimi i kufijve, pa turp
Me rritjen e fëmijës, është e rëndësishme të fillojmë gradualisht t’i shpjegojmë dallimin mes hapësirës private dhe asaj publike. Psikologët këshillojnë përdorimin e fjalive të thjeshta dhe të qeta, pa dramatizim, si për shembull:
“Disa gjëra janë në rregull kur jemi vetëm në shtëpi, por nuk i bëjmë para të tjerëve.”
Nëse kjo ndodh në publik, mund t’ia largojmë butësisht dorën fëmijës, me ton të qetë, dhe ta drejtojmë vëmendjen diku tjetër. Është e rëndësishme edhe ta lavdërojmë fëmijën kur arrin të presë deri sa të jetë në shtëpi. Kështu, ai mëson kufijtë pa ndjerë faj apo turp.
Kur duhet kushtuar më shumë vëmendje
Mjekët kujtojnë se ndonjëherë kjo sjellje nuk lidhet me kureshtjen, por me nevoja fizike. Disa fëmijë prekin organet gjenitale kur kanë nevojë të shkojnë në tualet, kur ndiejnë kruarje, irritim ose parehati. Prandaj, është e dobishme ta pyesim fëmijën nëse ka nevojë për tualet.
Nëse vërejmë se sjellja bëhet shumë e shpeshtë, e përsëritur në mënyrë obsesive, nëse fëmija duket i shqetësuar ose nuk qetësohet pa këtë veprim, është e rëndësishme të konsultohemi me pediatrin. Në disa raste, pas kësaj sjelljeje mund të fshihen stres, ndryshime në mjedis ose pasiguri emocionale.
Mesazh për prindërit
Specialistët theksojnë se gjëja më e rëndësishme është të ruajmë qetësinë dhe të kemi besim në zhvillimin e fëmijës. Me mirëkuptim, udhëzim të butë dhe kufij të qartë, por të ngrohtë, i ndihmojmë fëmijët të ndërtojnë një marrëdhënie të shëndetshme me trupin dhe ndjenjat e tyre.
Detyra jonë nuk është ta frikësojmë apo ta turpërojmë fëmijën, por ta udhëzojmë me siguri, pranim dhe respekt për veten. /Telegrafi/