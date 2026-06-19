Kupa e Botës 2026 vendos rekord të ri për kartonët e kuq
Më 18 qershor dhe natën e 19 qershorit u luajtën katër ndeshjet e para të raundit të dytë të fazës së grupeve të Kupës së Botës 2026.
Në dy nga këto përballje, gjyqtarët kryesorë përjashtuan disa lojtarë gjatë ndeshjeve.
Në ndeshjen midis ekipeve kombëtare të Zvicrës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës (4-1), mbrojtësi boshnjak Tarik Muharemovic mori karton të kuq në minutën e 80-të.
Më vonë, në ndeshjen midis Kanadasë dhe Katarit, mbrojtësi Homam Ahmed dhe mesfushori Assim Madibo u përjashtuan për ekipin aziatik.
🚨 Red card records at the last 3 FIFA World Cups.
ℹ️ 2026 World Cup: 𝟔 𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐬
ℹ️ 2022 World Cup: 𝟒 𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐬
ℹ️ 2018 World Cup: 𝟒 𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐬
Only 25 matches played so far in 2026, and this tournament has already seen more red cards than the… pic.twitter.com/KNL9ahWAF8
— Micky Jnr (@MickyJnr__) June 19, 2026
Pas 28 ndeshjeve të luajtura në turneun aktual, janë dhënë gjithsej 6 kartonë të kuq. Kujtojmë se gjyqtari dha gjithashtu tre kartonë të kuq në ndeshjen hapëse midis Meksikës dhe Afrikës së Jugut (2-0).
Si pasojë, Kupa e Botës 2026 ka vendosur një rekord për numrin më të lartë të përjashtimeve që nga viti 2014, kur u dhanë 10 kartonë të kuq në turneun në Brazil.
Në dy Kupat e Botës të mëparshme, në vitet 2018 dhe 2022, kjo shifër ishte vetëm 4 përjashtime, por këtë edicion ky numër mund ta kalojë edhe rekordin e vitit 2014. /Telegrafi/
🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: The 2026 World Cup already had MORE RED CARDS than the 2022 and 2018 World Cup. pic.twitter.com/lxWFqDfqr6
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026