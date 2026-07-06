Kultivuesi britanik i perimeve arrin një rekord me hudhër gjigante, peshon 1.75 kilogramë dhe një diametër prej 19 centimetra
Kopshtari i sprovuar garues Graham Barratt, nga Gloucestershire, Britani e Madhe, ka dëshmuar edhe një herë kredencialet e tij si një njeri i shkëlqyer duke pretenduar jo një, por dy tituj të tjerë në peshën e rëndë më 25 qershor.
E para ishte një kokë hudhre që peshonte 1.75 kg, kur u vlerësua në Qendrën e Bimëve të Nderit Wargrave në Berkshire, Britani e Madhe.
Ky thyes rekordesh i athët - i cili kishte një diametër prej 19 cm - është rreth 35 herë më i rëndë se bulbi tipik i hudhrës që do të blije në dyqanin ushqimor, transmeton Telegrafi.
Në fakt, i përket një specie të ngjashme, por të ndryshme nga hudhra që përdoret tradicionalisht për qëllime kulinarie (Allium sativum), e quajtur hudhër elefanti (A. ampeloprasum) - një lloj preshi që, siç nënkupton edhe emri i tij, prodhon natyrshëm bulbe shumë më të mëdha.
Por edhe midis llojit të vet, është ende një përbindësh, rreth katër deri në pesë herë më i madh se norma. Për ta vënë këtë Allium të plotfuqishëm në kontekst, është ekuivalent në peshë me katër topa futbolli të rregullores FIFA, ose më shumë se tre herë më shumë se pesha e qenit më të shkurtër në botë!
Ose për ata që janë më të prirur pas gastronomisë, do të mjaftonte për të aromatizuar rreth 1,400 porcione salcë bolonjeze!
Barratt i tha GWR se ai ka kultivuar hudhër elefanti për gati një dekadë. Qepët që ai po prodhonte po "bëheshin gjithnjë e më të mëdha vit pas viti" dhe ai po i çonte thelpinjtë më të mëdhenj në sezonin e ardhshëm të rritjes. Ekzemplari i tij rekord u mboll në shtator 2025. /Telegrafi/