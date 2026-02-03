KSHPK do të hetojë anëtaren Cveta Ristovska
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSPK) ka nisur procedura për verifikimin e konfliktit të interesit dhe fshehjes së pasurisë ndaj anëtares së tij, Cveta Ristovska. Hetimi është i përqendruar në financimin e fushatave zgjedhore, pasi kompania “Bust DOOEL”, në pronësi të njërit prej djemve të Ristovskës, ka përfituar nga 35.000 euro nga fushatat e Stevo Pendarovskit dhe Gordana Siljanovska-Davkovës gjatë vitit 2024.
Rasti konsiderohet problematik për shkak se pikërisht Komisioni Antikorrupsion është institucioni kompetent për mbikëqyrjen dhe kontrollin e financimit të këtyre fushatave zgjedhore.
Ristovska dyshohet se në formularin e deklarimit të pasurisë ka ometuar të deklarojë se dy djemtë e saj janë pronarë të agjencive të marketingut.
Ajo i ka mohuar akuzat, duke theksuar se fëmijët e saj nuk jetojnë në një familje të përbashkët me të që nga viti 2017 dhe se aktivitetet e tyre afariste janë të pavarura nga funksioni i saj publik.
Ristovska thekson se në çdo rast kur ekziston rrezik për konflikt interesi, ajo kërkon përjashtim nga vendimmarrja.