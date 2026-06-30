Kryetarja e AfD-së zotohet të rivendosë lidhjet gjermano-ruse ndërsa synon të bëhet kancelare
Gjermania duhet t'i japë fund bojkotit të naftës dhe gazit rus për të forcuar ekonominë e saj në rënie, tha për Reuters kryetarja e Alternativës së ekstremit të djathtë për Gjermaninë, Alice Weidel, ndërsa përshkroi ambiciet e partisë për të udhëhequr një qeveri kombëtare.
Weidel tha se AfD mund të fitojë dy zgjedhje kyçe federale shtetërore në muajt e ardhshëm, duke i përshkruar ato si momente kyçe për sigurimin e postit të kancelarit gjerman menjëherë pas zgjedhjeve të ardhshme kombëtare që do të mbahen në vitin 2029.
"Energjia e lirë nga Rusia ishte sekreti i suksesit të 'Made in Germany'. Ne kemi nevojë për të", tha Weidel, transmeton Telegrafi.
"Humbja e kësaj energjie na ka kthyer vite prapa. Qindra mijëra vende pune janë humbur. Na ka bërë të varur nga Shtetet e Bashkuara, të cilat na shesin energji me çmime shumë më të larta", shtoi ajo.
Para sanksioneve të vendosura për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Moska në vitin 2022, Rusia furnizonte më shumë se një të tretën e importeve të naftës bruto të Gjermanisë dhe më shumë se gjysmën e gazit të saj natyror.
Gjermania gjithashtu ka luftuar për t'u rikuperuar nga tronditja e shkaktuar nga mbyllja e tubacionit kyç nënujor Nord Stream, i cili u paralizua nga shpërthimet në shtator 2022.
Industria e vendit, e tronditur nga një rritje e kostove të energjisë që pasoi, mbetet në apati. Duke shtuar në zymtësi, gjigandi i makinave Volkswagen po shqyrton shkurtimin e deri në 100,000 vendeve të punës.
Komentet e Weidel nxjerrin në pah brishtësinë e mundshme të aleancës perëndimore që mbështet mbështetjen për Ukrainën. Edhe pse qeveria aktuale e Gjermanisë mbështet Ukrainën, popullsia është më e ndarë.
Weidel i bëri këto komente përpara zgjedhjeve të shtatorit në dy shtete kryesore të Gjermanisë lindore, Saksonia-Anhalt dhe Mecklenburg-Vorpommern, ku AfD po dominon sondazhet.
Nëse AfD fiton kontrollin, kjo do të shihte që ato qeveri rajonale të sfidonin politikën e Berlinit mbi migracionin, të cilën ata e thonë se është shumë bujare, duke hedhur poshtë barrën financiare mbi qeveritë lokale.
Kjo do të përmbyste modelin e konsensusit të qeverisjes në stilin e komitetit në Gjermani dhe potencialisht do t'i jepte AfD një trampolinë drejt sundimit kombëtar.
"Saksonia-Anhalt dhe Mecklenburg-Vorpommern janë momente vendimtare", tha Weidel.
"Nëse fitojmë në Saksoni-Anhalt, atëherë Mecklenburg-Vorpommern ndoshta do të vijë pas. Mund ta shoh AfD-në në kancelari ose në zgjedhjet e ardhshme ose në ato pas tyre."
Për partitë politike kryesore si Kristian-Demokratët e kancelarit Friedrich Merz, të cilët kanë refuzuar bashkëpunimin me AfD-në, një fitore nga partia e ekstremit të djathtë në Saksoni-Anhalt do t'i jepte një goditje të ashtuquajturit mur mbrojtës të koalicioneve për të bllokuar AfD-në nga pushteti.
Kostot e energjisë dhe perspektiva e energjisë më të lirë ruse mund të fitojnë mbështetjen e votuesve.
Marrëdhënia e Gjermanisë me Rusinë mbart më shumë peshë në lindje, e cila ishte nën sundimin sovjetik deri në rënien e Murit të Berlinit më shumë se 35 vjet më parë.
Shumë atje mbajnë një qëndrim simpatik ndaj Rusisë dhe një pikëpamje kritike ndaj mbrojtësit ushtarak të Gjermanisë, Shteteve të Bashkuara. /Telegrafi/