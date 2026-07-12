Kryeministrja ukrainase Yuliia Svyrydenko konfirmon dorëheqjen e saj
Kryeministrja ukrainase Yuliia Svyrydenko ka konfirmuar në mënyrë efektive, pas një takimi me presidentin Volodymyr Zelensky, se po jep dorëheqjen nga posti i saj si kryetare e qeverisë ukrainase.
Kryeministrja tha se ajo dhe Zelensky kishin diskutuar sfidat me të cilat përballet Ukraina, ndryshimet e nevojshme për të forcuar punën e qeverisë dhe marrëdhëniet e saj me partnerët ndërkombëtarë, si dhe hapat e mëtejshëm, transmeton Telegrafi.
"Jam mirënjohëse ndaj presidentit për besimin e tij dhe për vlerësimin e lartë të punës së ekipit tonë. Jam krenare që kam pasur nderin të drejtoj qeverinë gjatë një prej periudhave më të vështira në historinë moderne të Ukrainës. Jam mirënjohëse ndaj të gjithë ekipit qeveritar për shërbimin ndaj vendit përmes sfidave të jashtëzakonshme", shtoi ajo.
Svyrydenko shtoi se ajo mbetet e gatshme të vazhdojë t'i shërbejë vendit të saj dhe të kryejë detyra që synojnë forcimin e pozicionit të Ukrainës, mbrojtjen e interesave kombëtare dhe afrimin e një paqeje të drejtë.
Sipas ligjit për Kabinetin e Ministrave të Ukrainës, kryeministri ka të drejtë të njoftojë dorëheqjen e tij në parlamentin ukrainas. Kreu i qeverisë lirohet nga posti i tij nga dita në të cilën parlamenti miraton një vendim për dorëheqjen e tij.
Dorëheqja e kryeministrit përfshin dorëheqjen e të gjithë kabinetit qeveritar. Megjithatë, qeveria në largim vazhdon të ushtrojë kompetencat e saj derisa qeveria e re të fillojë punën. /Telegrafi/