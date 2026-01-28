Kryeministrja daneze thotë se viti 2035 “mund të jetë tepër vonë” për riarmatim të Evropës
Kryeministrja daneze Mette Frederiksen tha se rendi botëror siç është njohur ka mbaruar dhe shprehu dyshime se ai do të kthehet.
Ajo gjithashtu beson se viti 2035 është një afat shumë i vonë për riarmatim të Evropës.
Sipas Ukrinform, ajo e deklaroi këtë në një aktivitet publik ku mori pjesë kryeministri i Grenlandës Jens-Frederik Nielsen në Institutin e Studimeve Politike të Parisit, përcjell Telegrafi.
Frederiksen tha se "rendi botëror siç e njohim ka mbaruar dhe nuk mendoj se do të kthehet".
Ajo gjithashtu theksoi se "Rusia nuk dëshiron paqe me Evropën", duke i kërkuar BE-së dhe Shteteve të Bashkuara të "qëndrojnë së bashku".
Duke komentuar tensionet e fundit me Shtetet e Bashkuara për Grenlandën, Frederiksen vuri në dukje se të dyja palët ndajnë shqetësime për sigurinë në Arktik dhe do të "përpiqen të gjejnë një rrugë përpara me SHBA-në".
E pyetur për komentet e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në lidhje me aftësinë e Evropës për të mbrojtur veten, ajo tha se kjo do të ishte "jashtëzakonisht e vështirë" duke pasur parasysh gjendjen aktuale.
Frederiksen theksoi se "kur shikon inteligjencën, armët bërthamore e kështu me radhë, ne varemi nga SHBA-të".
Megjithatë, ajo beson se "ne jemi në gjendje të bëjmë më shumë sesa thuhet publikisht tani".
Ajo gjithashtu theksoi se riarmatimi i Evropës duhet të jetë "gjëja më e rëndësishme" për udhëheqësit evropianë, duke shtuar se viti 2035 është një afat "shumë i vonë" për këtë qëllim.
Siç është bërë e ditur më tej, kryeministrja daneze Mette Frederiksen dhe kryeministri i Grenlandës Jens-Frederik Nielsen do të vizitojnë Berlinin dhe Parisin për të kërkuar mbështetje mes deklaratave të fundit të presidentit të SHBA-së Donald Trump në lidhje me ishullin Arktik.
Në qershor 2025, në deklaratën përfundimtare të samitit të NATO-s, krerët e shteteve dhe qeverive, në dritën e kërcënimeve të sigurisë të shkaktuara nga agresioni rus, ranë dakord të rrisin shpenzimet e mbrojtjes në 5% të PBB-së deri në vitin 2035.
Aleatët ranë dakord që ky angazhim prej 5% do të përbëhej nga dy kategori kryesore të investimeve në mbrojtje. Në veçanti, aleatët do të ndajnë të paktën 3.5% të PBB-së çdo vit, bazuar në shpenzimet e përcaktuara nga NATO, deri në vitin 2035 për të financuar shpenzimet kryesore të mbrojtjes dhe për të përmbushur objektivat e aftësive të NATO-s.
Në të njëjtën kohë, aleatët ranë dakord të hartojnë plane vjetore për arritjen me faza të këtij qëllimi. /Telegrafi/