Kryeministri pakistanez i kërkon Trumpit të zgjasë afatin dhe Iranit të hapë Ngushticën e Hormuzit
Kryeministri pakistanez po i kërkon Donald Trumpit të zgjasë afatin e tij për Iranin.
Shehbaz Sharif tha në X se "përpjekjet diplomatike për zgjidhjen paqësore të luftës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme dhe të fuqishme".
Për të "lejuar që diplomacia të ecë përpara", udhëheqësi tha: "I kërkoj me ngulm Presidentit Trump të zgjasë afatin për dy javë”, transmeton Telegrafi.
"Pakistani, me gjithë sinqeritet, u kërkon vëllezërve iranianë të hapin Ngushticën e Hormuzit për një periudhë përkatëse prej dy javësh si një gjest vullneti të mirë", shtoi ai.
Ai gjithashtu bëri thirrje për një armëpushim midis të gjitha palëve "në interes të paqes dhe stabilitetit afatgjatë në rajon".
Afati ekzistues i Trumpit për Iranin për të rihapur Ngushticën e Hormuzit do të skadojë në orën 20:00 të martën. /Telegrafi/