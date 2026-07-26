Kryeministri britanik thotë se është i gatshëm ta kritikojë Trumpin për ta mbrojtur interesin kombëtar
Kryeministri britanik Andy Burnham thotë se do të ishte i përgatitur të kritikonte Donald Trumpin për të mbrojtur "interesin kombëtar para çdo gjëje tjetër" të Britanisë, nëse kjo është gjëja e duhur për t'u bërë, në intervistën e tij të parë të madhe si kryeministër.
Duke folur ekskluzivisht për BBC-në, Burnham tha se kishte pasur një shkëmbim të parë të mirë me Trumpin, duke e konsideruar atë "shumë të ngrohtë", transmeton Telegrafi.
Por i pyetur dy herë nëse do t'i besonte presidentit të SHBA-së, ai nuk tha, duke u përgjigjur, "është një botë në ndryshim, apo jo, dhe thjesht duhet t'i gjykosh gjërat ashtu siç zhvillohen".
Në intervistën, që do të transmetohet e plotë të hënën, ai tha: "Nuk mund të them në asnjë moment se nuk do të pranoj një mendim të ndryshëm nga ai [Trump], se do të duhet të shpreh një ide të ndryshme që është e drejtë për Britaninë".
"Forca ime është të qëndroj pranë njerëzve, pranë publikut, që nuk do të ndryshojë si kryeministër", shtoi kryeministri britanik.
I pyetur nëse do ta kritikonte Trumpin nëse kjo ishte gjëja e duhur, ai tha "sigurisht", duke vazhduar të thoshte: "Duhet të mbrosh interesin tënd kombëtar para çdo gjëje tjetër. Kjo është ajo që duhet të bësh nëse do ta bësh këtë punë siç duhet".
Burnham tha gjithashtu se kishte pasur "shqetësim" për fillimin e konfliktit me Iranin nga presidenti dhe se "nuk do të ngurronte të thoshte atë që mendoj se është e drejtë".
Kryeministri nuk do të angazhohej për një datë kur qeveria do të shpenzonte 3% të PBB-së për mbrojtje. Kancelari i tij, John Healey, dha dorëheqjen nga qeveria e mëparshme duke thënë se nëse nuk bëhej një angazhim për të shpenzuar atë shumë deri në vitin 2030, vendi nuk do të ishte i sigurt.
Por Burnham tha: "E emërova kancelarin tim të ri shumë të vetëdijshëm për atë që ai kishte thënë në lidhje me rëndësinë kritike të shpenzimeve të mbrojtjes dhe qëndrimin që ai kishte mbajtur në lidhje me këtë. Sfida e parë me të cilën përballemi të dy është të sigurohemi që plani i investimeve në mbrojtje të financohet plotësisht dhe kjo është gjëja që është pikërisht para nesh dhe ne duhet ta përpunojmë këtë ndërsa shkojmë drejt buxhetit më vonë këtë vit."
I pyetur përsëri konkretisht në lidhje me angazhimin për të rritur shpenzimet e mbrojtjes në 3% të PBB-së, ai tha: "Duhet të gjejmë mënyrën për ta bërë këtë".
Burnham, për herë të parë, hodhi poshtë në mënyrë të qartë idenë e zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme para vitit 2029, duke thënë: "Do ta përjashtoj... Nuk mendoj se njerëzit e duan".
Ai tha se fokusi i tij në vend të kësaj ishte "kthimi i vendit aty ku duhet të jetë". /Telegrafi/