KRU Prishtina zbulon lidhje ilegale të një kompanie në rrjetin e ujësjellësit
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar, se është zbuluar një lidhje ilegale e ujit në lagjen Veternik, për të cilën dyshohet se është përdorur nga një kompani për pastrimin e rrugëve dhe aktivitete të tjera.
Sipas njoftimit, lidhja e paligjshme ka dëmtuar interesin publik dhe ka rezultuar me keqpërdorimin e një resursi jetik.
Gjetjet fillestare tregojnë se përmes kësaj lidhjeje dyshohet të jenë shfrytëzuar në mënyrë të paligjshme mijëra litra ujë.
Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente, ndërsa pas përfundimit të procedurave ligjore dhe konfirmimit të plotë të gjendjes faktike, përgjegjësit do të përballen me masa ligjore dhe procedim në gjykatë. /Telegrafi/
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