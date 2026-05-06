KRU “Prishtina” alarmon për 45 milionë euro borxhe ndaj tyre
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka ngritur alarmin për, siç e quan, një nivel të lartë të borxheve ndaj shërbimit të ujit, duke bërë të ditur se detyrimet e papaguara kanë arritur në 45 milionë euro.
Në një njoftim të publikuar, KRU “Prishtina” e ka përshkruar këtë shumë si “një mal i ndërtuar me mospagesa, papërgjegjësi dhe heshtje”, duke paralajmëruar se borxhet rrezikojnë investimet dhe ofrimin e shërbimeve.
“Çdo faturë e papaguar sot, është një rubinet më pak nesër, një investim i ndalur, një shërbim i rrezikuar”, thuhet në njoftim.
Kompania ka theksuar se uji është shërbim jetik dhe se mospagesa e faturave dëmton të ardhmen e sistemit të furnizimit.
“Uji është jetë, jo mall pa vlerë. Ai që e përdor dhe nuk e paguan, nuk po kursen para, po vjedh të ardhmen e të gjithëve”, thuhet më tej.
Në fund, KRU “Prishtina” ka kërkuar reagim të menjëhershëm, duke e cilësuar situatën si alarm që kërkon veprim.
“45 milionë euro nuk janë vetëm borxh. Janë alarm që kërkon ndërgjegje, drejtësi dhe veprim tani”, përfundon njoftimi. /Telegrafi/