Kroacia prezanton një paketë të re masash që synojnë edhe kufizimin e rritjes së çmimeve të karburantit
Qeveria kroate miratoi të hënën një paketë të re masash që synojnë zbutjen e pasojave të ndërprerjeve në tregun global të energjisë të shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme, duke përfshirë kufizimin e rritjes së çmimeve të karburantit dhe ruajtjen e stabilitetit të furnizimit.
Kryeministri Andrej Plenkoviq ka thënë se kjo është paketa e dhjetë e ndihmës për qytetarët dhe ekonominë që nga fillimi i një serie krizash që kanë goditur vendin që nga viti 2020.
"Masat deri më tani kanë mundësuar stabilitetin, duke ruajtur konkurrueshmërinë e ekonomisë dhe vendet e punës. Paketa e re vjen në një mjedis ndërkombëtar të ndryshuar ndjeshëm të shënuar nga sfidat e sigurisë dhe energjisë", citohet të ketë thënë Plenkoviq, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ai paralajmëroi se lufta në Lindjen e Mesme përbën një rrezik serioz për tregun global të energjisë, duke theksuar rëndësinë e Ngushticës së Hormuzit si një pikë kyçe përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e tregtisë botërore të naftës dhe gazit.
"Nuk duhet të arrijmë në një situatë mungesash. Qëllimi është të sigurojmë furnizim të qëndrueshëm dhe të lehtësojmë presionin mbi rritjen e çmimeve, duke ruajtur njëkohësisht vendet e punës dhe aktivitetin ekonomik", shtoi Plenkoviq në një seancë qeveritare në Zagreb.
Sipas masave të reja, çmimet e karburantit do të kufizohen pjesërisht. Një litër Eurodizel do të kushtojë 1.73 euro, ndërsa pa ndërhyrjen çmimi do të rritej në 1.86 euro. Eurosuper do të kushtojë 1.62 euro për litër, në vend të 1.71 eurove të pritura, ndërsa çmimi i naftës blu do të jetë 1.19 euro.
Masat nuk do të zbatohen për pikat e karburantit në autostrada, ku çmimet do të mbeten të parregulluara.
Qeveria vendosi gjithashtu që çmimet e energjisë elektrike do të mbeten të pandryshuara për gjashtë muajt e ardhshëm, ndërsa çmimet e gazit do të mbeten të njëjta deri në fund të shtatorit.
Plenković theksoi se, pavarësisht mundësive të kufizuara për të ndaluar plotësisht rritjen e çmimeve, qëllimi i masave mbetet mbrojtja e standardeve të jetesës së qytetarëve dhe stabiliteti i ekonomisë në kushtet e pasigurisë globale.
Tensionet në rajonin e Lindjes së Mesme janë përshkallëzuar që kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit që strehojnë kapacitete ushtarake amerikane.
Shtrirja e përshkallëzimit aktual është përhapur edhe në Liban që nga 2 marsi, me shkëmbime të shpeshta zjarri midis grupit libanez Hezbollah dhe Izraelit. /Telegrafi/