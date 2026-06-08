Krerët e industrisë së linjave ajrore thonë se objektivi zero neto për vitin 2050 tani është i pamundur
Premtimet historike të industrisë së aviacionit për të qenë zero neto deri në vitin 2050 ndoshta nuk do të arrihen tani, kanë pranuar udhëheqësit e linjave ajrore.
Objektivi kolektiv për të eliminuar emetimet neto të karbonit u deklarua nga linjat ajrore globale vetëm pesë vjet më parë në vitin 2021, me premtime të ngjashme të bëra nga udhëheqësit dhe qeveritë kombëtare të industrisë së aviacionit, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, në vitin 2020.
Megjithatë, Willie Walsh, drejtori i përgjithshëm i organit global të linjave ajrore Iata, tha se "shpresa po venitej shpejt" dhe duhet të vendoset një "afat kohor realist".
Walsh - i cili ishte drejtor ekzekutiv i pronarit të British Airways, IAG, deri në shtator 2020 - tha se furnizuesit e karburantit, qeveritë dhe prodhuesit e avionëve ishin kryesisht fajtorë për dështimin e mundshëm për të arritur objektivin.
Më shumë se gjysma e dekarbonizimit të planifikuar të aviacionit varej nga zhvillimi i karburanteve të qëndrueshme të aviacionit (SAF), me pjesën më të madhe të pjesës tjetër të varur nga një program global i tregtimit të emetimeve, Corsia, i krijuar nën kujdesin e OKB-së dhe organit të saj të aviacionit ICAO.
Në një fjalim para delegatëve në samitin vjetor të IATA-s në Rio de Janeiro, Walsh tha se Corsia po “minohej” nga mosveprimi i qeverisë, ndërsa prodhimi vjetor i SAF do të arrinte vetëm 2.4 milionë ton, ose 0.8% të nevojave të karburantit të linjave ajrore, këtë vit.
“Objektivi është 65% ose 500 milionë ton deri në vitin 2050. Hendeku është i gjerë dhe nuk mbyllet mjaftueshëm shpejt”, tha ai.
Ai theksoi se qeveritë, përmes ICAO-s, kishin synuar një ulje të emetimeve prej 5% deri në vitin 2030 duke përdorur SAF.
Megjithatë, ai paralajmëroi: “Për të qenë i sinqertë, nuk ka rrugë për të arritur këtë rezultat”.
Ai shtoi: “Ende ka shpresë për vitin 2050 - por kjo po venitet shpejt... Ne kemi nevojë për një dialog urgjent për të përcaktuar një afat kohor realist duke pasur parasysh gjendjen aktuale”. /Telegrafi/