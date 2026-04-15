“Kosova po shihet keq nga jashtë”, Harry Bajraktari apelon për bashkim politik në Kosovë
Aktivisti dhe përfaqësuesi i komunitetit shqiptaro-amerikan, Harry Bajraktari, ka reaguar ashpër ndaj situatës politike në Kosovë, duke vlerësuar se përçarjet dhe bllokadat po dëmtojnë seriozisht imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare.
Në një reagim publik, Bajraktari theksoi se dallimet politike janë normale në demokraci, por sipas tij, situata aktuale në Kosovë ka tejkaluar kufijtë, duke penguar funksionimin institucional dhe duke krijuar perceptim negativ jashtë vendit.
Ai solli shembuj nga politika amerikane, duke përmendur bashkëpunimin mes JD Vance dhe Donald Trump, si dhe rastin e Barack Obama me Hillary Clinton, të cilët, sipas tij, kanë lënë mënjanë rivalitetet për interesin shtetëror.
Po ashtu, ai rikujtoi bashkëpunimin ndërpartiak në SHBA për çështjen e Kosovës në vitet ’90, duke përmendur rolin e Bill Clinton dhe Bob Dole, që sipas tij kontribuuan në rrugën drejt lirisë dhe pavarësisë së vendit.
Duke iu referuar edhe historisë shqiptare, Bajraktari përmendi raportet mes Ahmet Zogu dhe Faik Konica, të cilët pavarësisht dallimeve, bashkëpunuan kur ishte në pyetje interesi i shtetit.
Ai ngriti shqetësimin se situata politike në Kosovë po kritikohet edhe nga miqtë ndërkombëtarë, veçanërisht në Washington. Bajraktari zbuloi se së fundmi kishte diskutuar për këtë çështje edhe me ish-presidentin amerikan Bill Clinton, i cili, sipas tij, ishte interesuar për zhvillimet dhe zgjidhjen e krizës politike në Kosovë.
“Është e vështirë për ne ta shpjegojmë këtë situatë. Nuk mund ta imagjinoni sa keq shihet Kosova nga jashtë me këtë bllokadë të tejzgjatur”, ka theksuar ai.
Sipas Bajraktarit, kjo gjendje i shkon në favor Serbisë dhe dëmton rrugën e Kosovës drejt integrimeve euro-atlantike, përfshirë anëtarësimin në NATO.
Në fund, ai u bëri thirrje liderëve politikë që të tejkalojnë interesat partiake dhe të punojnë së bashku për të mirën e vendit.
“Uluni, bisedoni, gjeni zgjidhje. Bëjeni për Kosovën”, ka apeluar Bajraktari, duke theksuar se historia do t’i kujtojë ata që kontribuojnë në zhvillimin e vendit, e jo ata që e bllokojnë atë.