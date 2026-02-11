Kosova përfshihet në listën e vendeve të sigurta të BE-së sipas rregullave të reja të azilit
Parlamenti Evropian ka miratuar të martën ndryshime të rëndësishme në sistemin evropian të azilit që përfshijnë krijimin e një liste të përbashkët të vendeve të origjinës të konsideruara si të sigurta, në të gjithë BE-në.
Midis shteteve të përfshira në këtë listë është edhe Kosova.
Sipas rregullave të reja, vendet si Bangladeshi, Kolumbia, Egjipti, Kosova, India, Maroku dhe Tunizia do të quhen vende të sigurta të origjinës për qytetarët e tyre kur aplikojnë për azil në vendet e BE‑s.
Në praktikë, kjo do të thotë se shtetasit e Kosovës dhe vendeve të tjera që kërkojnë azil në BE mund të përjetojnë procedura të përshpejtuara.
Sipas rregullave të reja, barra e provës do të mbetet mbi aplikantin për të demonstruar se dispozita e vendit të sigurt nuk duhet të zbatohet në rastin e tij specifik, për shkak të një frike të bazuar mirë nga persekutimi ose rreziku i dëmtimit serioz nëse kthehet në vendin e tij të origjinës.
Vendet kandidate për në BE do të konsiderohen gjithashtu vende të sigurta origjine, përveç rasteve kur rrethanat përkatëse tregojnë ndryshe.
Rrethana të tilla përfshijnë dhunë pa dallim në kontekstin e një konflikti të armatosur, një shkallë të njohjes së azilit në të gjithë BE-në për shtetasit e tyre që tejkalon 20%, ose vendosjen e sanksioneve ekonomike në lidhje me veprimet që prekin të drejtat dhe liritë themelore.
Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi pas miratimit përfundimtar nga Këshilli i BE‑së dhe pritet të fillojnë të zbatohen me ligj nga qershori 2026, në kuadër të reformave më të gjera të politikës së migracionit dhe azilit të BE‑së. /Telegrafi/