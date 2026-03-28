Kosova nis përgatitjet për finalen me Turqinë, nën atmosferë pozitive zhvillohet stërvitja e parë
Kombëtarja e Kosovës ka zhvilluar sot (e shtunë) stërvitjen e parë në stadiumin Fadil Vokrri, në kuadër të përgatitjeve për përballjen finale të ‘play-off’-it për Kupën e Botës ndaj Turqisë, që do të luhet të martën nga ora 20:45.
Pavarësisht motit me shi, atmosfera në ekipin kombëtar ishte shumë e mirë, me lojtarët që treguan përkushtim dhe energji pozitive gjatë seancës stërvitore në Prishtinë.
Përzgjedhësi Franco Foda kishte në dispozicion të gjithë 25 futbollistët, çka i jep mundësi të plotë për të përgatitur strategjinë më të mirë për këtë sfidë vendimtare, pas fitores së madhe në udhëtim te Sllovakia me rezultat 4-3.
Kosova synon të shfrytëzojë maksimalisht ditët në vijim për të qenë sa më e gatshme, ndërsa fokusi mbetet te një paraqitje e fortë dhe arritja e objektivit të madh, kualifikimi në Kupën e Botës 2026.
