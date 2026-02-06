Kosova në elitën botërore të CS2 – renditet e dyta për Level 10 për kokë banori
Statistikat e fundit të FACEIT e vendosin Kosovën mes superfuqive globale të Counter-Strike, përkrah vendeve nordike dhe baltike.
Statistikat e publikuara nga FACEIT për Top 10 shtetet me më së shumti lojtarë Level 10 për 100 mijë banorë kanë nxjerrë në pah një renditje befasuese, ku Kosova zë vendin e dytë në botë me 195 lojtarë Level 10, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një nga vendet më të forta në skenën globale të Counter-Strike.
Në krye të listës ndodhet Estonia me 221 lojtarë Level 10 për frymë, duke udhëhequr renditjen falë një komuniteti shumë të konsoliduar në ‘e-sports’.
Many asked for the Top 10 countries by number of Level 10s per capita.
Estonia leads with 221 Level 10s per 100k, yet only 2 players exist in the Top 100 VRS.
Is their deep amateur pool inspired by @ropz's path-to-pro, or is it untapped talent waiting to emerge? pic.twitter.com/u7UEwAsFiG
— FACEIT CS2 (@FACEITcs) February 4, 2026
Pas saj vjen Kosova, e cila lë pas vende me traditë të gjatë në ‘gaming’ dhe ‘e-sports’, duke treguar një rritje të jashtëzakonshme të cilësisë dhe konkurrencës në CS2.
Vendin e tretë e mban Finlanda me 176, e ndjekur nga Danimarka me 160, një superfuqi e njohur botërore e Counter-Strike. Letonia renditet e pesta me 143, ndërsa Suedia pozicionohet e gjashta me 97, përpara Lituanisë që ka 96 lojtarë Level 10 për 100 mijë banorë.
Komuniteti kosovar i Counter-Strike, baza më e madhe e lojtarëve për kokë banori në Evropë në FACEIT
Në pjesën e poshtme të listës janë Mongolia me 91 lojtarë, Shqipëria me 83 lojtarë, duke dëshmuar gjithashtu progres të vazhdueshëm në CS2, si dhe Norvegjia në vendin e dhjetë me 73 lojtarë.
Fokusi i veçantë mbetet te Kosova, e cila me një popullsi të vogël ka arritur të krijojë një densitet elitar lojtarësh në FACEIT. Ky rezultat nuk është rastësi, por produkt i një komuniteti shumë aktiv, orëve të panumërta të punës dhe një kulture konkurruese që po e kthen Kosovën në një fuqi reale të Counter-Strike në nivel botëror. /Telegrafi/