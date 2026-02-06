Statistikat e fundit të FACEIT e vendosin Kosovën mes superfuqive globale të Counter-Strike, përkrah vendeve nordike dhe baltike.

Statistikat e publikuara nga FACEIT për Top 10 shtetet me më së shumti lojtarë Level 10 për 100 mijë banorë kanë nxjerrë në pah një renditje befasuese, ku Kosova zë vendin e dytë në botë me 195 lojtarë Level 10, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një nga vendet më të forta në skenën globale të Counter-Strike.

Në krye të listës ndodhet Estonia me 221 lojtarë Level 10 për frymë, duke udhëhequr renditjen falë një komuniteti shumë të konsoliduar në ‘e-sports’.

Pas saj vjen Kosova, e cila lë pas vende me traditë të gjatë në ‘gaming’ dhe ‘e-sports’, duke treguar një rritje të jashtëzakonshme të cilësisë dhe konkurrencës në CS2.

Vendin e tretë e mban Finlanda me 176, e ndjekur nga Danimarka me 160, një superfuqi e njohur botërore e Counter-Strike. Letonia renditet e pesta me 143, ndërsa Suedia pozicionohet e gjashta me 97, përpara Lituanisë që ka 96 lojtarë Level 10 për 100 mijë banorë.

Komuniteti kosovar i Counter-Strike, baza më e madhe e lojtarëve për kokë banori në Evropë në FACEIT

Në pjesën e poshtme të listës janë Mongolia me 91 lojtarë, Shqipëria me 83 lojtarë, duke dëshmuar gjithashtu progres të vazhdueshëm në CS2, si dhe Norvegjia në vendin e dhjetë me 73 lojtarë.

Fokusi i veçantë mbetet te Kosova, e cila me një popullsi të vogël ka arritur të krijojë një densitet elitar lojtarësh në FACEIT. Ky rezultat nuk është rastësi, por produkt i një komuniteti shumë aktiv, orëve të panumërta të punës dhe një kulture konkurruese që po e kthen Kosovën në një fuqi reale të Counter-Strike në nivel botëror. /Telegrafi/

