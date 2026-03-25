Kosova në Bratislavë - rruga drejt historisë
Në orët e mbrëmjes të së martës, ekipi i Telegrafit mori rrugën drejt Bratislava, aty ku në mëngjesin pasues ndjehej se diçka e madhe po afrohej. Ishte qyteti ku Kombëtarja e Kosovës kërkon historinë.
Për herë të parë, “Dardanët” janë pjesë e një “play-off”-i për Kupën e Botës – një mundësi e artë, e fituar me meritë pas një kampanje të jashtëzakonshme, duke lënë pas emra të mëdhenj si Suedia dhe Sllovenia.
Shorti i vuri përballë Sllovakinë, një kundërshtar i fortë, por edhe një përballje me peshë përtej fushës. Takimi me historinë është caktuar të enjten, në ora 20:45.
Gazetarët e Telegrafit Romak Zeqiri dhe Lavdim PirevaFoto: Brahim Nura
Bratislava – sheshet që u “pushtuan” nga Dardanët
Bratislava është kryeqyteti sllovak, është një rrëfim i qetë që shtrihet përgjatë lumit Danub. Në zemër të saj rreh qyteti i vjetër, një labirint rrugicash të ngushta ku koha duket sikur ka ndalur, por që njëkohësisht të mbush me emocion.
Ndërtesat e vjetra, kafenetë e bukura, monumentet fetare dhe artistike krijojnë një tablo që merr frymë lirshëm mes pemëve dhe dritave të mbrëmjes.
Qendra e BratisllavësFoto/ Korab Basha
Lart mbi qytet qëndron kështjlla e Bratisllavës, prej nga hapet një pamje mahnitëse e Danubit dhe qytetit.
Por këtë herë, diçka ishte ndryshe.
Në mbrëmje, kafenetë e qendrës së vjetër nisën të mbusheshin me shqiptarë. Dardanët vinin grupe-grupe, të bindur në fitore.
Qendra e BratisllavësFoto/ Korab Basha
Këngët nuk pushuan deri në orët e vona, atmosfera ishte elektrizuese.
Qyteti i vjetër dukej më i gjallë se kurrë – sikur vetë Bratislava të ishte zgjuar për këtë moment, në pritje të së enjtes.
Stadiumi – foleja moderne dhe pushtimi dardan
Në kontrast me qetësinë historike, Tehelné pole Stadium përfaqëson ritmin modern të qytetit. Një arenë që ka parë dekada histori – e ndërtuar fillimisht në vitin 1940, e rrënuar në vitin 2013 dhe e rilindur në vitin 2019 si një stadium modern.
Sot, me mbi 22 mijë ulëse, është shtëpia e klubit më të madh sllovak, Slovan Bratislava. Por për një natë, do të jetë diçka më shumë se kaq.
Mbi 7 mijë tifozë shqiptarë pritet të jenë në shkallët e stadiumit. Një “pushtim” i vërtetë dardan, ku ngjyrat kuqezi dhe thirrjet për Kosovën do ta mbulojnë çdo cep të arenës.
Ka vetëm një qëllim: fitorja. Një hap drejt finales së “play-off”-it dhe më pas drejt një ëndrre edhe më të madhe – Kampionatit Botëror.
Foda dhe Muriqi, me besim drejt fitores
Në konferencën për shtyp, përzgjedhësi Franco Foda foli me qetësi, por me vendosmëri. Ai theksoi përgatitjen e mirë të skuadrës dhe fokusin në aspektin taktik, duke kujtuar fitoret e mëdha si mysafir ndaj Islandës, Suedisë dhe Sllovenisë.
“Synojmë fitoren”, ishte mesazhi i tij i qartë.
Nga ana tjetër, sulmuesi Vedat Muriqi u shfaq i sigurt dhe plot vetëbesim. Ai nuk hezitoi të marrë përgjegjësinë për një penallti të mundshme, duke treguar mentalitetin e një lideri në fushë. Madje, me humor foli edhe për përballjen me bashkëlojtarin e tij te Mallorca, Martin Valjent, këtë herë si kundërshtar.
Franco Foda dhe Vedat MuriqiFoto: Brahim Nura
Nesër – përballja me historinë
Gjithçka është gati. Qyteti pret. Stadiumi pret. Tifozët janë gati. Dhe Kosova është vetëm një ndeshje larg historisë.
Të enjten, në ora 20:45, nuk është thjesht një ndeshje futbolli. Është një moment që mund të ndryshojë gjithçka. Një natë ku ëndrra takohet me realitetin.
Ekipi i Telegrafit ndodhet në Bratislavë, me gazetarët Lavdim Pireva dhe Romak Zeqiri, si dhe kameramanin Korab Basha.
Udhëtimi i ekipit është mundësuar nga 99esim, Globi M.I, DFK Group dhe Lasko./Telegrafi/