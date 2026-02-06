Kosova me gjashtë xhudistë në Paris Grand Slam 2026
Spektakli botëror i xhudos zhvillohet më 7 dhe 8 shkurt në Francë, me pjesëmarrjen e 499 garuesve nga 80 shtete, ku Kosova synon sërish podiumin.
Paris Grand Slam 2026 do të mbahet më 07 dhe 08 shkurt në Paris të Francës, duke shënuar një nga ngjarjet më prestigjioze të xhudos në kalendarin ndërkombëtar.
Kjo garë tradicionale mbledh 499 garues nga 80 shtete e 6 kontinente dhe ndiqet çdo vit nga mijëra shikues në sallë dhe përmes transmetimeve globale.
Kosova do të jetë e përfaqësuar me gjashtë xhudistë elitarë, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një nga kombëtaret më të forta në arenën ndërkombëtare të xhudos.
Ngjyrat e shtetit tonë do t’i mbrojnë Erza Muminoviq (-48 kg), Distria Krasniqi (-52 kg), Fatjona Kasapi (-52 kg), Flaka Loxha (-57 kg), Laura Fazliu (-63 kg) dhe Akil Gjakova (-73 kg).
Vëmendja kryesore pritet të jetë te Distria Krasniqi dhe Laura Fazliu, emra të dëshmuar në skenën botërore, por edhe te gjenerata e re që po kërkon të bëjë hapin e madh në një garë të nivelit Grand Slam. Paris Grand Slam ofron pikë të rëndësishme për renditjen botërore dhe kualifikimet olimpike, duke e bërë çdo ndeshje vendimtare.
Ekipi i Kosovës do të udhëhiqet nga Kryemjeshtri Driton Kuka, arkitekti i sukseseve historike të xhudos kosovare, së bashku me trajneren Majlinda Kelmendi. Kombinimi i përvojës, disiplinës dhe mentalitetit fitues mbetet arma kryesore e Kosovës në këtë arenë elitare.
Paris Grand Slam 2026 është një tjetër test i madh për xhudistët tanë, por edhe një mundësi reale për medalje dhe afirmim të mëtejshëm të Kosovës në skenën botërore të sportit. /Telegrafi/