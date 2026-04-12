Kosova e mbyll grupin si lider pavarësisht barazimit me Malin e Zi
Kombëtarja e Kosovës në futsall ka barazuar me rezultat 3-3 ndaj Malit të Zi në ndeshjen e tretë të fazës paraeliminatore për Kampionatin Evropian.
“Dardanët” zhvilluan një ndeshje mjaft të mirë, duke e mbyllur pjesën e parë në epërsi 2-1.
Në pjesën e dytë, edhe pse pranuan dy gola të shpejtë, nuk u dorëzuan dhe arritën ta barazojnë rezultatin në sekondat e fundit, duke e mbyllur takimin 3-3.
Golashënues për Kosovën ishin Drilon Maxharraj, Shqipërim Imeri dhe Drilon Haxhijaj.
Paraprakisht Kosova e kishte mposhtur Gjibrltarin dhe Austrinë.
Me 7 pikë dhe në vendin e parë, Kosova e mbyll me sukses fazën paraeliminatore./Telegrafi/
