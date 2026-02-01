"Kosova e bardhë" - Osmani ndan pamje mahnitëse nga bukuritë dimërore
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka ndarë në rrjetet sociale një video që shfaq bukuritë dimërore të vendit tonë.
Me pamje spektakolare të maleve të mbuluara me borë, videoja nxjerr në pah peizazhet unike që ofron Kosova gjatë sezonit të dimrit.
Videoja, e realizuar nga Fitim Sopjani, paraqet Kosovën si një destinacion tërheqës për turizëm dimëror, duke theksuar potencialin e saj natyror dhe turistik.
Në postimin e saj, Osmani e ka cilësuar dimrin në Kosovë si një bukuri të veçantë.
Ky promovim dëshmon edhe njëherë se Kosova është vend me pasuri të mëdha natyrore në çdo stinë të vitit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals