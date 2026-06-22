Koshi i mbeturinave mban erë gjatë verës? Provoni këtë truk të thjeshtë
Mbetjet e mishit, peshkut, shalqirit apo pjeprit mund ta mbushin kuzhinën me erë të rëndë brenda pak orësh, por një truk i thjeshtë ndihmon që shtëpia të mbetet e freskët
Gjatë verës, koshi i mbeturinave mund të bëhet shumë shpejt burim aromash të pakëndshme. Mjafton të hidhni mbetje mishi, lëvore shalqiri apo llum kafeje dhe, vetëm pas disa orësh, kuzhina mund të mbushet me erë të rëndë, edhe pse qesja e mbeturinave ende nuk është mbushur.
Megjithatë, ekziston një truk shumë i thjeshtë që shumë njerëz e përdorin gjatë ditëve të nxehta dhe që nuk kërkon as freskues të shtrenjtë, as preparate të veçanta pastrimi.
Truku me ngrirësin që ndalon përhapjen e aromave
Mbetjet më problematike të ushqimit, si kockat e peshkut, mishi i papërpunuar, lëkura e pulës apo lëvoret e pjeprit dhe shalqirit, mund t’i vendosni përkohësisht në një qese të mbyllur mirë ose në një enë plastike me kapak dhe t’i mbani në ngrirës deri në momentin kur do t’i nxirrni mbeturinat.
Në këtë mënyrë ngadalësohet shpërbërja e mbetjeve organike, e cila është shkaku kryesor i aromave të pakëndshme. Ky truk nuk e zëvendëson pastrimin e rregullt, por mund të ndihmojë dukshëm që kuzhina të mbetet e freskët edhe gjatë temperaturave tropikale, transmeton Telegrafi.
Pse koshi i mbeturinave mban erë më shpejt gjatë verës?
Temperaturat e larta përshpejtojnë shumimin e baktereve dhe mikroorganizmave të tjerë që zhvillohen në mbetjet ushqimore. Mbetjet organike të lagështa, si mishi, frutat, perimet apo llumi i kafesë, krijojnë mjedis ideal për përhapjen e tyre.
Prandaj, gjatë verës aromat e pakëndshme mund të shfaqen brenda pak orësh, ndërsa në dimër i njëjti proces zakonisht kërkon më shumë kohë.
Cilat mbetje ushqimore ia vlen t’i ngrini përkohësisht?
Ky truk ndihmon më së shumti te mbetjet që krijojnë aromë më shpejt. Këtu përfshihen mbetjet e peshkut, guaskat e frutave të detit, pjesët e yndyrshme të mishit, lëkura e pulës, frutat shumë të pjekura, si dhe lëvoret e lagështa të frutave dhe perimeve.
Është veçanërisht praktik për familjet që nuk i nxjerrin mbeturinat çdo ditë.
Gabimet që duhet t’i shmangni
Mbetjet nuk duhet të mbahen kurrë të hapura në ngrirës pranë ushqimeve. Është e rëndësishme të përdorni qese të mbyllura mirë ose enë të veçanta, në mënyrë që aromat të mos kalojnë te produktet e tjera ushqimore.
Gjithashtu, ngrirësi nuk është vend për ruajtje afatgjatë të mbeturinave. Kjo metodë shërben vetëm si zgjidhje e përkohshme deri në nxjerrjen e radhës të mbeturinave.
Si ta mbani kuzhinën të freskët gjatë gjithë verës?
Përveç këtij truku, është e rëndësishme që koshi i mbeturinave të zbrazet rregullisht dhe herë pas here të lahet me ujë të ngrohtë dhe detergjent. Lëngjet që rrjedhin nga mishi, frutat apo perimet shpesh mbeten në fund të koshit dhe pikërisht ato mund të jenë burimi kryesor i aromës së rëndë.
Një kosh i pastër dhe me kapak ndihmon gjithashtu në zvogëlimin e pranisë së mizave dhe insekteve të tjera, të cilat gjatë verës tërhiqen nga mbetjet ushqimore.
Nëse dëshironi që kuzhina të mbetet e këndshme edhe gjatë ditëve më të nxehta, ndonjëherë mjafton që mbetjet më problematike të ushqimit t’i vendosni përkohësisht në ngrirës deri në nxjerrjen e ardhshme të mbeturinave. /Telegrafi/