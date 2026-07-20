Kondicioneri punon, por shtëpia mbetet e nxehtë? Shenjat se po i afrohet fundit
Ftohja e dobët, zhurmat e pazakonta dhe faturat më të larta mund të jenë paralajmërim – por katër veprime të thjeshta mund t’ia zgjasin ndjeshëm jetëgjatësinë
Jetëgjatësia varet nga lloji i pajisjes, mirëmbajtja, kohëzgjatja e sezonit të nxehtë, temperaturat mesatare, vendi ku është montuar dhe cilësia e instalimit.
Sa vite mund të zgjasë?
Sistemet qendrore zakonisht projektohen të funksionojnë rreth 10–12 vjet, por shumë prej tyre zgjasin mbi 15 vjet. Raste të pajisjeve që funksionojnë edhe pas 30 vjetësh ekzistojnë, por janë të rralla.
Instalimi i saktë ka rëndësi të madhe. Sasia e duhur e gazit ftohës, kanalet me përmasa të përshtatshme dhe presioni normal i ajrit ndikojnë drejtpërdrejt në jetëgjatësinë e sistemit.
Kondicionerët e dritares dhe ata portativë zakonisht mund të zgjasin pesë deri në shtatë vjet, ndonjëherë edhe më shumë nëse mirëmbahen mirë.
Sistemet mini-split nga prodhuesit cilësorë mund të funksionojnë 10–15 vjet, ndërsa modelet më të lira shpesh zgjasin vetëm pesë deri në shtatë vjet, transmeton Telegrafi.
Shenjat se kondicioneri mund të jetë drejt fundit
Shenjat më të dukshme janë ftohja e dobët dhe zhurmat e pazakonta, si kërcitje, gumëzhimë ose fërkim.
Vëmendje kërkojnë edhe:
- grumbullimi i akullit në pajisje;
- dallimet e mëdha ndërmjet temperaturës së vendosur dhe asaj reale;
- rritja e papritur e faturave të energjisë;
- funksionimi i vazhdueshëm pa arritur temperaturën e dëshiruar.
Megjithatë, këto shenja nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht se pajisja duhet zëvendësuar, sepse disa probleme mund të riparohen.
Katër mënyra për t’ia zgjatur jetën
Pastroni ose ndërroni filtrat. Filtrat e papastër e detyrojnë kondicionerin të punojë më shumë. Filtrat e ripërdorshëm mund të shpëlahen me ujë të vakët dhe duhet të thahen plotësisht para rivendosjes.
Shpeshtësia e pastrimit ose ndërrimit varet nga lloji i filtrit, përdorimi, prania e kafshëve shtëpiake dhe kushtet e ambientit.
Siguroni kullimin e ujit. Kondicionerët e dritares duhet të montohen me një pjerrësi shumë të lehtë nga jashtë, në mënyrë që kondensimi të kullojë siç duhet.
Te modelet portative, rezervuari i ujit duhet zbrazur rregullisht për të shmangur dëmtimin e pjesëve të brendshme.
Pastroni spiralet një herë në vit. Pluhuri, poleni, bari dhe papastërtitë mund të bllokojnë spiralet dhe ta ulin efikasitetin.
Para pastrimit, pajisja duhet shkëputur nga rryma. Njësia e jashtme mund të shpëlahet butësisht me zorrë uji, por nuk duhet përdorur larëse me presion, sepse mund t’i përkulë ose dëmtojë pjesët e holla metalike.
Pas pastrimit, spiralet duhet të thahen plotësisht para se pajisja të ndizet përsëri.
Ulni ngarkesën mbi kondicionerin. Gjatë ditëve shumë të nxehta përdorni perde që bllokojnë rrezet e diellit, kontrolloni izolimin rreth dyerve dhe dritareve dhe mos i mbani ato hapur për një kohë të gjatë.
Sa më pak nxehtësi të hyjë në shtëpi, aq më pak duhet të punojë kondicioneri dhe aq më gjatë mund të zgjasë. /Telegrafi/