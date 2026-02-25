Koreja e Jugut dhe SHBA-të do të zhvillojnë stërvitje ushtarake "Mburoja e Lirisë" në mars
Koreja e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake të njohura si "Mburoja e Lirisë" nga 9 deri më 19 mars, thanë zyrtarët ushtarakë të vendeve të mërkurën.
Stërvitja vjetore është "me natyrë mbrojtëse", thanë zyrtarët në një konferencë, megjithëse përcaktimi nuk e ka penguar atë të jetë një pikë e nxehtë e shpeshtë me Korenë e Veriut, e cila prej kohësh i ka denoncuar stërvitjet si një provë për pushtim.
Stërvitja do të shërbejë gjithashtu si një mundësi për të mbështetur përgatitjet e vazhdueshme për transferimin e kontrollit operacional të SHBA-së në kohë lufte në Korenë e Jugut, thanë ata.
Stërvitjet e kaluara, përfshirë atë të vitit të kaluar, përfshinin trajnime shumë-domenesh dhe postesh komanduese që synonin mbështetjen e kësaj gatishmërie, transmeton Telegrafi.
Koreja e Jugut synon të përfundojë dorëzimin e komandës ushtarake nga SHBA-të, para se të përfundojë mandati i presidentit Lee Jae Myung në vitin 2030.
Zyrtarët e Koresë së Jugut dhe SHBA-së thanë se stërvitja nga aleatët muajin e ardhshëm do të përfshijë skenarë parandalimi që lidhen me armët bërthamore të Koresë së Veriut.
Presidenti Lee është përpjekur të përmirësojë marrëdhëniet e tendosura me Korenë e Veriut, megjithëse këto përpjekje deri më tani janë refuzuar nga Pheniani.
Media e Koresë së Jugut raportoi më parë se Seuli kishte propozuar zvogëlimin e ushtrimeve të stërvitjes në terren gjatë Freedom Shield për të mbështetur këtë shtrirje, por se kjo u përball me rezistencën e SHBA-së.
Zyrtarët i thanë Reuters se bisedimet për përshtatjen e stërvitjeve në terren, janë ende në vazhdim dhe do të vazhdojnë deri në minutën e fundit.
Koreja e Veriut aktualisht po mban Kongresin e Nëntë të Partisë së Punëtorëve në pushtet, ngjarja më e madhe politike në kalendarin e saj, e cila analistët thonë se mund të përfundojë me një paradë ushtarake në Pheniani për të shfaqur aftësitë e saj më të fundit ushtarake. /Telegrafi/