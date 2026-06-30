Kontrolle të reja të çmimeve: Inspektorati do të analizojë qindra produkte nga shporta e konsumit
Inspektorati Shtetëror i Tregut në periudhën e ardhshme do të zbatojë kontrolle të shtuara në zinxhirët tregtarë, ku do të përfshihen mes 600 dhe 700 produkte nga shporta e konsumit. Qëllimi është të përcaktohet mënyra e formimit të çmimeve – nga furnizimi deri te shitja – dhe të identifikohen parregullsitë që kontribuojnë në rritjen e tyre.
Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, informoi se vendimi vjen pas takimit me përfaqësues të zinxhirëve tregtarë, si dhe me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës dhe drejtorët e institucioneve kompetente. Sipas tij, çdo produkt do të jetë objekt i analizës së detajuar në secilin zinxhir tregtar veç e veç, me qëllim që institucionet të marrin një pasqyrë të qartë për faktorët që ndikojnë në çmimin final që e paguajnë qytetarët.
Durmishi theksoi se kontrollet inspektuese nuk janë risi dhe se ato zbatohen vazhdimisht që nga fillimi i krizës ekonomike. Vetëm në tre muajt e fundit janë realizuar kontrolle të shtuara, ku institucionet kanë ndërhyrë në pjesën e marzheve tregtare aty ku ka qenë e mundur ligjërisht.
Ai kujtoi se Qeveria më herët ka ndërmarrë masa për uljen e çmimeve të derivateve të naftës, kufizimin e marzheve tregtare dhe futjen e shportës së konsumit, me qëllim të zbutjes së presionit mbi buxhetet familjare.
Ministri vlerësoi se stabiliteti afatgjatë i tregut nuk mund të arrihet vetëm me masa ndërhyrëse, por përmes koordinimit të vazhdueshëm mes institucioneve, prodhuesve, tregtarëve dhe odave ekonomike, me identifikim të hershëm të rreziqeve dhe parandalim të çrregullimeve në treg.
Në vlerësimin e politikave ekonomike të deritanishme, Durmishi theksoi se Ministria ka punuar në uljen e papunësisë, mbështetjen e investimeve, zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, zbatimin e agjendës reformuese dhe digjitalizimin e shërbimeve.
Ai njoftoi se përmes planit të ri operativ për punësim janë siguruar 2,41 miliardë denarë për mbështetjen e mbi 10.000 qytetarëve, ndërsa për investime në Buxhetin e vitit 2026 janë ndarë 1,23 miliardë denarë. Si shembull të investimeve të suksesshme, ai përmendi Zonën e Zhvillimit Teknologjik‑Industrial në Tetovë, ku është paralajmëruar një investim i ri prej 21 milionë euro, që pritet të hapë rreth 550 vende të reja pune.
Durmishi theksoi se Qeveria do të vazhdojë me reforma të orientuara drejt krijimit të një ekonomie më konkurruese, rritjes së investimeve, hapjes së vendeve të reja të punës dhe përmirësimit të standardit të jetesës së qytetarëve.