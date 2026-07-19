Kontrabandë me pije nga Serbia në Kosovë, policia arreston një person në Zubin Potok
Policia e Kosovës ka parandaluar një rast të dyshuar të kontrabandës me mallra në komunën e Zubin Potokut, ku është arrestuar një person dhe janë sekuestruar mallra të dyshuara si të kontrabanduara.
Sipas njoftimit të Policisë, rasti ka ndodhur më 19 korrik 2026, rreth orës 03:38, në fshatin Bube të Zubin Potokut. Gjatë patrullimit, njësitë policore kanë vërejtur disa automjete të dyshuara, të cilat nuk i janë bindur urdhrave për ndalim.
Policia ka bërë të ditur se zyrtarët policorë kanë përdorur armën zyrtare në përputhje me autorizimet ligjore, ndërsa nga intervenimi nuk ka pasur persona të lënduar.
Si rezultat i operacionit, është ndaluar një automjet i tipit VW Sharan, në të cilin janë gjetur pije alkoolike dhe joalkoolike pa dokumentacion përcjellës, të dyshuara se janë kontrabanduar nga Serbia në Kosovë.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë kompetente të hetimeve dhe forenzikës, ndërsa automjeti dhe mallrat janë sekuestruar.
Me urdhër të prokurorit të shtetit, ndaj të arrestuarit është iniciuar rasti për veprën penale “Kontrabandimi i mallrave”, ndërsa ai është ndaluar për 48 orë.
Policia e Kosovës ka deklaruar se do të vazhdojë angazhimin në luftimin e kontrabandës dhe aktiviteteve të tjera të kundërligjshme. /Telegrafi/