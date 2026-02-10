Konjufca optimist: Nesër do të formohet Kuvendi dhe Qeveria
Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca është shprehur optimist se nesër nuk do të formohet vetëm Kuvendi i Kosovës, por edhe Qeveria e re.
“Nesër do të bëhet Kuvendi dhe nesër shumë shpresoj që do të bëhet edhe qeveria. Për të tjerat flasim pastaj”, tha Konjufca.
Konjufca gjithashtu theksoi se LVV-ja asnjëherë nuk ka refuzuar aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese.
“Ne kurrë nuk i kemi refuzuar aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese. Deri tash vazhdimisht Lëvizja Vetëvendosje i ka konsideruar ato beteja politike, por kur Gjykata Kushtetuese ka dhënë vendim, ne e kemi respektuar. Për shembull, në vitin 2014, kur u tha se shumicën e duhet ta bëjë fituesi i zgjedhjeve, ne u tërhoqëm dhe vazhduam sipas opinionit të Gjykatës”, u shpreh Konjufca.
Deklaratat e tij vijnë një ditë para seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila është caktuar për nesër në orën 12:00. /Telegrafi/