Kongresistja e Minesotës, Ilhan Omar – sulmohet me një lëng të panjohur gjatë mbledhjes së bashkisë
Përfaqësuesja e Minesotës, Ilhan Omar, u sulmua me një substancë të panjohur në një sallë bashkie që po organizonte të martën, kur një anëtar i audiencës përdori një shiringë për ta spërkatur me lëng, tha policia e Minneapolis.
Omar nuk u lëndua dhe vazhdoi të fliste, transmeton Telegrafi.
"Jam mirë. Jam një e mbijetuar, kështu që ky agjitator i vogël nuk do të më frikësojë nga puna ime. Nuk i lejoj ngacmuesit të fitojnë", shkroi ajo më vonë në X.
Lëngu i spërkatur mbi Omar kishte një erë të thartë që ishte e ngjashme me një produkt kimik, sipas një gazetari të BBC-së në sallë.
Anthony James Kazmierczak, 55 vjeç, është akuzuar për sulm të shkallës së tretë dhe po mbahet në paraburgim, sipas zyrës së sherifit lokal.
Pas incidentit, Omar, një demokrate, i tha sallës se "ne do të vazhdojmë, ne jemi të fortë në Minesota".
Një tjetër pjesëmarrës, Alfred Flowers Jr, i tha BBC-së se ai "e respektoi guximin dhe forcën e saj për të qëndruar ende dhe për të përfunduar sallën e bashkisë për njerëzit".
Videoja nga vendi i ngjarjes tregon ekipin duke bërtitur "bëj një vrimë" ndërsa e nxirrnin burrin nga dhoma.
Ndërsa ai u shty nga dhoma, ai tha se Omar po "na nxirrte kundër njëri-tjetrit". Nuk ishte menjëherë e qartë se për kë po i referohej burri.
Kazmierczak u arrestua menjëherë dhe në vendngjarje po kryhej një ekspertizë mjeko-ligjore, sipas policisë.
Në një postim në mediat sociale, kryetari i bashkisë së Minneapolis, Jacob Frey, tha: "Dhuna dhe frikësimi nuk kanë vend në Minneapolis. Ne mund të mos pajtohemi pa i vënë njerëzit në rrezik. Kjo lloj sjelljeje nuk do të tolerohet në qytetin tonë".
Në vitin 2019, Omar u bë e para somalezo-amerikane, amerikania e parë i lindur në Afrikë dhe një nga dy gratë e para myslimane amerikane që shërbeu në Kongresin e SHBA-së.
Eventi ishte një nga sallat e rregullta të qytetit të organizuara nga Omar, dhe rreth 100 njerëz ishin të pranishëm në bodrumin verior të Minneapolis, duke pritur të dëgjonin për praninë e zyrtarëve federalë të imigracionit në qytetin e tyre dhe të bënin pyetje pas të shtënave të dyta fatale të një qytetari amerikan nga zyrtarët e imigracionit këtë muaj. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com