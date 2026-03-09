Konflikt mes shtetasve turq në Tiranë, një i plagosur me armë zjarri
Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar këtë të hënë në zonën e Sauk, Tiranë, ku si pasojë ka mbetur i plagosur një shtetas turk, 39-vjeç.
Raportohet se i plagosuri është dërguar në një spital privat në Tiranë me plagë në shpatull.
Gjendja e tij shëndetësore paraqitet stabël, jashtë rrezikut për jetën. Ai është qëlluar po nga një shtetas tjetër turk, gjatë një konflikti.
“Më datë 09.03.2026, rreth orës 19:25, është paraqitur për mjekim në spital shtetasi i huaj turk H. U, 39 vjeç, i cili dyshohet se është plagosur me armë zjarri në një lokal në Sauk.
39-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit”, njofton policia./Vizion+
Top Lajme
Jobs
Real Estate