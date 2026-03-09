Arrestohet 67 vjeçari që posedontet shuma të mëdha monetare në Berat.

Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook të Policisë së Shtetit bëhet e ditur se janë sekuestruar 54.890 euro, 2.020 paund, 1.850 dollarë dhe 2.850 franga, si dhe një veturë dhe një aparat celular.

Arrestohet 67-vjeçari që posedonte këto shuma monetare.

“Si rezultat i një pune hetimore të kryer mbi bazën e informacioneve të siguruara, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare në DVP Berat finalizuan operacionin policor të koduar ‘Produkti’, në kuadër të të cilit u godit një rast i dyshuar në fushën e pastrimit të produkteve të veprës penale. Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi K. K., 67 vjeç, banues në Berat”, thuhet nw njoftim.

Tutje bwhet e ditur se: “Nga kontrollet e ushtruara nga shërbimet e Policisë, në automjetin dhe në banesën e tij u gjetën dhe u sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, 54 890 euro, 2020 paund, 1850 dollarë dhe 2850 franga, shuma monetare që dyshohet se rrjedhin nga veprimtari të kundërligjshme, si dhe 1 automjet dhe 1 aparat celular”. /Telegrafi/



