Konfirmohet zyrtarisht data e lansimit të OnePlus Nord Buds 4 Pro së bashku me disa specifika
OnePlus do të lansojë një gjeneratë të re të kufjeve të saj të nivelit të mesëm në Indi më 19 mars në orën 12:00 sipas orës lokale.
Këto do të quhen Nord Buds 4 Pro dhe padyshim janë pasardhësit e Nord Buds 3 Pro, transmeton Telegrafi.
Përmes një faqeje të dedikuar për prezantim, marka premton se Nord Buds 4 Pro kanë aftësinë të krijojnë një "hapësirë të qetë", por gjithashtu vijnë me "bas maksimal".
Ato kanë drajverë të veshur me titan 12 mm dhe mbështesin kodekun LHDC.
OnePlus thotë se ofrojnë ANC 55dB, thirrje të qarta të përmirësuara nga AI duke përdorur gjashtë mikrofonë dhe Audio Hapësinore 3D, si dhe Audio Hapësinore të Zërit të Lojës.
Nord Buds 4 Pro do të ketë kontrolle me prekje, duke përfshirë një rrëshqitje të volumit.
Me sa duket, Nord Buds 4 Pro do të ofrohet vetëm në të zezë dhe të bardhë. /Telegrafi/