Konfirmohet dënimi me burg për Jakimovskin, do të duhet të vuajë gjashtë muaj burg
Gjykata e shkallës së dytë, duke vepruar mbi ankesën e të akuzuarve dhe Prokurorit Publik kompetent, nxori një vendim me KOKZH nr. 110/25 sipas të cilit vendimi gjyqësor kundër të akuzuarit Stevçe Jakimovski, ish-kryetar i komunës së Karposhit, për veprën penale "Ndërtim i paligjshëm" sipas nenit 244 - paragrafi 1 i Kodit Penal për të cilin është dënuar me 1 vit burgim, vërtetohet, dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga 19.03.2019 deri më 15.08.2019 gjithashtu llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim.
Lidhur me veprën penale "Keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar" sipas nenit 353 paragrafi 4 përfshirë paragrafin 1 përfshirë nenin 45 të Kodit Penal, ankesa e të akuzuarit miratohet dhe rasti, vetëm në atë pjesë, kthehet në rigjykim. Lidhur me këtë rast, duke qenë se është kryer midis viteve 2011 dhe 2017, dënimi i parashikuar është tre deri në pesë vjet, kështu që sipas dispozitave të parashkrimit, ai do të skadonte në vitin 2027.
Sa i përket të pandehurit T.Gj., për të cilin vendimi i shkallës së parë vendosi një dënim me kusht, ai u revokua nga Gjykata e Apelit, ndërsa rasti u kthye për rigjykim.
"Rasti lidhur me pjesën e shfuqizuar do të caktohet për gjykim të mëtejshëm para një gjyqtari të ri, duke pasur parasysh se gjyqtari që ka vepruar deri më tani nuk është në departamentin për krim të organizuar dhe korrupsion, ndërsa lidhur me dënimin e konfirmuar me burg, do të dorëzohet për procedurë të mëtejshme para një gjyqtari për zbatimin e një sanksioni", njoftojnë nga Gjykata e Apelit./Telegrafi/