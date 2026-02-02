Komuna e Prishtinës fillon vlerësimin e dëmeve nga përmbytjet
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka bërë të ditur se bashkë me Drejtorin për Siguri dhe Emergjenca, si dhe Komisionin e Kryeqytetit për Vlerësimin e Dëmeve, kanë mbajtur një takim koordinues me Komisionin Qendror për Vlerësimin e Dëmeve.
Sipas Ramës, takimi është fokusuar në forcimin e koordinimit institucional dhe në zbatimin e procedurave ligjore për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet e muajit janar, të cilat kanë prekur ekonomitë familjare, sektorin e bujqësisë, bizneset dhe infrastrukturën.
Ai ka riafirmuar përkushtimin e Kryeqytetit për mbështetjen e qytetarëve të prekur, duke theksuar se procesi i vlerësimit të dëmeve do të jetë i drejtë dhe transparent, në përputhje me ligjet në fuqi.
Rama ka theksuar se institucionet do të vazhdojnë bashkëpunimin e ngushtë për të siguruar trajtim të barabartë dhe ndihmë të shpejtë për të gjithë qytetarët e prekur nga vërshimet.