Kompanitë gjermane të dronëve po ia mësyjnë Tajvanit
Prodhuesit gjermanë të dronëve po kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë me kompanitë nga Tajvani në dritën e përvojave nga lufta e Rusisë kundër Ukrainës, sipas Linda Blechert, drejtoreshë menaxhuese e njësisë së shërbimit të Zyrës Gjermane të Tregtisë në Taipei.
Blechert tha se Tajvani ishte një eksportues i madh i dronëve për tregun evropian.
Ajo theksoi se në tremujorin e parë të këtij viti, eksportet arritën në 115.85 milionë dollarë (rreth 106 milionë euro), duke tejkaluar totalin për të gjithë vitin 2025, përcjell Telegrafi.
Dhe sipas Blechert, të paktën 12 kompani gjermane të dronëve planifikojnë të vizitojnë Tajvanin në fillim të majit për të eksploruar mundësitë për bashkëpunim.
Çështja e zinxhirëve të furnizimit jashtë Kinës po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme, tha më tej ajo.
Gjermania tradicionalisht ka qenë e fortë në industritë konvencionale të mbrojtjes, siç është prodhimi i tankeve, shpjegoi Blechert.
Megjithatë, me rritjen e luftës me dronë, është bërë e qartë se Gjermania mund të jetë disi prapa.
Kjo ishte veçanërisht rasti në dritën e luftës së Rusisë kundër Ukrainës.
“Prandaj, ne jemi padyshim të hapur për të mësuar nga Tajvani këtu”, tha ajo.
Duke parë marrëdhëniet e përgjithshme tregtare, grupi vuri në dukje se eksportet e Tajvanit në Gjermani panë një rritje veçanërisht të fortë në tremujorin e parë, duke arritur në 2.12 miliardë dollarë (rreth 1.95 miliardë euro), një rritje prej 28.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Vëllimi total i tregtisë u rrit me 5.8% në 5.2 miliardë dollarë (rreth 4.78 miliardë euro). /Telegrafi/